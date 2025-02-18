"Реализовывал через интернет-магазин": чемодан с "синтетикой" нашли у астанчанина при обыске

В Астане задержан 24-летний молодой человек, который подозревается в распространении наркотиков - у него нашли, предположительно, эфедрон, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В распространении наркотиков подозревают полицейские жителя столицы, сообщает медиапортал МВД. Молодой человек якобы планировал реализовать наркотические вещества через тайники-закладки на территории Астаны.

"Сотрудники управления по противодействию наркопреступности в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 24-летнего гражданина, который признался в причастности к незаконной деятельности и рассказал, что устроился перевозчиком в наркомагазин.

Во время задержания у мужчины был чемодан, внутри которого в ходе личного обыска найден пластиковый контейнер с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно заключению эксперта, содержимое является синтетическим наркотиком меткатинон, более известным как "эфедрон", весом более 1 кг", - отмечается в сообщении МВД.

По данным ведомства, свою деятельность подозреваемый осуществлял с помощью одного из интернет-магазинов, где по указанию координатора получал "товар" для распространения.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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