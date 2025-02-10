Информацию о задержании сотрудника КНБ прокомментировали в полиции

В Сети появились данные о том, что в Петропавловске полицейские задержали якобы сотрудника КНБ, которого заподозрили в закладке наркотиков. Информацию прокомментировали в ДП СКО, передает NUR.KZ.

"Ночью 9 февраля в Петропавловске сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции СКО задержали младшего сержанта Пограничной службы КНБ РК", - говорится в Telegram-канале ZTB.

В сообщении отмечается, что якобы пограничник прибыл на автомобиле из Астаны в Петропавловск с целью работать "перевозчиком" для интернет-магазина по продаже наркотиков. Однако во время выполнения рейса его задержали, а при обыске в авто обнаружили свертки с неизвестными веществами.

Информацию корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в ДП СКО. В пресс-службе ведомства рассказали, что 27-летний житель Астаны подозревается в поставке синтетических наркотиков в Петропавловск.

"Его задержали с поличным сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП СКО. Полицейские изъяли у него около 520 гр. α-PvP и "мефедрона", а также 10 гр. гашиша. По данному факту полиция проводит расследование", - пояснили в ДП СКО.

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