Предоставляла интим-услуги: женщину и двух иностранцев задержали в Уральске (видео)
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В Уральске задержали женщину по подозрению в оказании интим-услуг и распространении наркотиков, а также двух иностранцев, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, Министерство внутренних дел продолжает работу по укреплению принципа "закон и порядок" в обществе.
"В Уральске сотрудниками полиции задержана 36-летняя женщина, занимавшаяся предоставлением интимных услуг и распространением наркотических средств. Далее в результате оперативно-розыскных мероприятий ликвидирована нарколаборатория, организованная двумя иностранными гражданами", - рассказал заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.
В ходе обыска съемного дома было изъято оборудование для изготовления синтетических наркотиков и 9 килограммов мефедрона, готового к реализации. Пресечена реализация более 27 тысяч разовых доз.
Задержанные водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время ведется досудебное расследование.
Ранее в Акмолинской области 11 членов преступной группы осудили к срокам от 3 до 16 лет лишения свободы за сбыт гашиша. Распространение наркотических средств осуществлялось посредством Telegram, а закладки делали на территориях Астаны, Карагандинской и Акмолинской областей.
В Астане задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном распространении наркотиков в особо крупном размере, привезенных из южных регионов Казахстана.
А в Алматы полиция задержала двух молодых людей, которые подозреваются в пропаганде и рекламе наркотиков на масштабных площадках, например, бетонных стенах в переходах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2197862-predostavlyala-intim-uslugi-zhenshchinu-i-dvuh-inostrancev-zaderzhali-v-uralske-video/