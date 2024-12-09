Предоставляла интим-услуги: женщину и двух иностранцев задержали в Уральске (видео)

В Уральске задержали женщину по подозрению в оказании интим-услуг и распространении наркотиков, а также двух иностранцев, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, Министерство внутренних дел продолжает работу по укреплению принципа "закон и порядок" в обществе.

"В Уральске сотрудниками полиции задержана 36-летняя женщина, занимавшаяся предоставлением интимных услуг и распространением наркотических средств. Далее в результате оперативно-розыскных мероприятий ликвидирована нарколаборатория, организованная двумя иностранными гражданами", - рассказал заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

В ходе обыска съемного дома было изъято оборудование для изготовления синтетических наркотиков и 9 килограммов мефедрона, готового к реализации. Пресечена реализация более 27 тысяч разовых доз.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время ведется досудебное расследование.

Ранее в Акмолинской области 11 членов преступной группы осудили к срокам от 3 до 16 лет лишения свободы за сбыт гашиша. Распространение наркотических средств осуществлялось посредством Telegram, а закладки делали на территориях Астаны, Карагандинской и Акмолинской областей.

В Астане задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном распространении наркотиков в особо крупном размере, привезенных из южных регионов Казахстана.

А в Алматы полиция задержала двух молодых людей, которые подозреваются в пропаганде и рекламе наркотиков на масштабных площадках, например, бетонных стенах в переходах.