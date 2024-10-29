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"Хотел заработать": подростка задержали в Павлодаре

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Подросток растроен
Парень. Иллюстративное фото: Iamstocker / Getty Images

В Павлодаре задержали 16-летнего подростка по подозрению в распространении крупной партии наркотиков. Парень дал признательные показания, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту незаконного изготовления, переработки, приобретения, хранения, перевозки, пересылки либо сбыта наркотических средств начато досудебное расследование.

"Установлено, что в мае 16-летний молодой человек решил заняться распространением наркотиков. Получив от куратора информацию о закладках, юноша забрал из тайника 223 грамма синтетического наркотика, который он планировал расфасовать на более мелкие дозы и продавать через закладки.

Оплату за работу несовершеннолетний планировал получать на банковский счет. Подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что хотел заработать", - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Павлодарской области Тимур Каржаубаев.

Наркотики в свертках
Изъятое. Фото: ДП Павлодарской области

Полиция проводит следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также лиц, причастных к сбыту наркотиков.

Ранее 9,5 кг марихуаны нашли в селе Шелек Алматинской области. 47-летнего мужчину подозревают в хранении наркотиков в особо крупном размере. Его водворили в ИВС.

Также нарколабораторию в частном доме у мужчины предпенсионного возраста обнаружили полицейские Алматы. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, в этом доме "варили" синтетический наркотик "мефедрон". По делу задержаны двое подозреваемых.

Также в Алматы прокуроры заблокировали 16 Telegram-каналов, через которые распространяли наркотические и психотропные вещества и предлагали работу закладчиком.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2179914-hotel-zarabotat-podrostka-zaderzhali-v-pavlodare/

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