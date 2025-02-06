Пассажира такси задержали в Актобе из-за 10-килограммовой сумки (видео)

В Актобе остановили такси и задержали пассажира из-за его багажа. В сумке, по заключению эксперта, находилось 10 кг марихуаны, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, управление по противодействию наркопреступности ДП ЗКО ликвидировало два канала поставки наркотиков на территорию Западно-Казахстанской и Актюбинской областей.

Так, в ходе оперативных мероприятий в Актобе задержали автомашину Toyota. В ней при обыске у пассажира такси обнаружили сумку с растительным веществом темно-зеленого цвета со специфическим запахом.

"Согласно заключению эксперта, данное вещество является высушенной марихуаной, вес которой составил около 10 кг", - уточнили в МВД.

Задержанного 35-летнего жителя Кызылорды водворили в ИВС. В отношении него начато досудебное расследование.

Также в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Актобе задержан 30-летний житель Уральска. Он подозревается в организации междугородних поставок синтетических наркотиков.

"Полицейские задержали его в момент совершения закладок, при этом у него изъято два крупных свертка, каждый из которых содержал 25 маленьких свертков с порошкообразным веществом", - отметили в ведомстве.

При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили три больших свертка, внутри которых находились 60 свертков с порошкообразным веществом, имеющим специфический запах.

При обыске съемной квартиры задержанного в Актобе было изъято 22 свертка с таким же веществом, а также пакеты, фольга и изолента, используемые для упаковки наркотиков.

"Всего было изъято 132 свертка с порошкообразным веществом, что подтверждает крупный масштаб преступной деятельности", - подчеркнули в МВД.

Задержанный был водворен в изолятор временного содержания, в отношении него начато досудебное расследование.

Ранее десятки мешков с наркотиками, предназначенных для оптового и розничного сбыта, нашли в машине у водителя на трассе. Таким образом КНБ при координации Генеральной прокуратуры пресекли региональный канал поставок наркотических средств из южных областей Казахстана в Астану.

А в Алматы полицейские перехватили посылку из-за рубежа - на имя 30-летнего казахстанца из США был отправлен наркосодержащий мармелад. Назначена судебно-химическая экспертиза.

Жителя Жамбылской области подозревают в хранении наркотиков в особо крупном размере в частном доме, где он проживал с тремя детьми и супругой. В жилище и на прилегающей территории обнаружили более 25 кг наркотиков.