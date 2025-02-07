Астанчанин "попал" на штраф в 707 тысяч тенге за видео "с особняком имама"

В суде Астаны рассмотрено дело в отношении мужчины, который выложил в соцсети видео - он предстал перед судом по подозрению в клевете, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов города.

Как сообщает пресс-служба судов Астаны в Telegram-канале, в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны рассмотрено дело в отношении казахстанца за клевету в социальных сетях (ч.2 ст.73-3 КоАП).

"Правонарушитель выложил в социальные сети видео, где показывает на особняк, указывая, что данный особняк принадлежит главному имаму города Астаны, который строился на пожертвования населения, тем самым распространил в социальных сетях заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство, подрывающие репутацию другого лица", - говорится в сообщении.

В ходе судебного заседания правонарушитель полностью признал свою вину и пояснил, что кому принадлежит дом, на какие средства строился ему неизвестно, видео выложил для просмотра и раскаивается.

В суде потерпевший просил суд наказать виновного по закону, поскольку он в социальных сетях распространил заведомо ложные сведения, порочащие его честь и достоинство, подрывающие его репутацию.

В итоге постановлением суда казахстанец признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначен штраф в размере 180 МРП (707 760 тенге).

Постановление не вступило в законную силу.

До этого в Атырауской области председатель ОО признан виновным в клевете после публикации поста и видеозаписи в Facebook об акиме Кызылкогинского района. Ему пришлось выплатить свыше 600 тысяч тенге штрафа.

Ранее сообщалось, что казахстанка получила срок после прямых эфиров в TikTok.

Мы также писали, что житель Восточно-Казахстанской области оказался в суде из-за ролика, который он разместил в TikTok.

А в сентябре прошлого года жительница Уральска предстала перед судом из-за опубликованного в TikTok видео, содержащего недостоверную информацию.

Также весной прошлого года студентку заподозрили в том, что она ради красивого видео сорвала тюльпаны, занесенные в Красную книгу. За это предусмотрена уголовная ответственность.

Добавим, что согласно ч.2 ст.73-3 КоАП клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, совершенная публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, влечет штраф на физическое лицо в размере ста восьмидесяти месячных расчетных показателей (664 560 тенге) или административный арест на срок двадцать суток, на должностное лицо - штраф в размере шестисот пятидесяти месячных расчетных показателей (2 399 800 тенге) либо административный арест на срок двадцать пять суток.