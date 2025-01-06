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Казахстанка получила срок после прямых эфиров в TikTok

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Прямой эфир в соцсети
Прямой эфир в соцсети. Иллюстративное фото: Photo Attractive/Getty Images

В Межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента казахстанку осудили за совершение умышленных действий, направленных на разжигание религиозной розни, передает NUR.KZ со ссылкой на суды региона.

В Межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении казахстанки, которая предстала перед судом по ч.1, ст.174 УК РК (совершение умышленных действии, направленных на разжигание религиозной розни).

"К. придерживаясь "неотенгризма", начиная с августа 2023 года по сентябрь 2024 года на своей странице в социальной сети TikTok проводила стримы, в ходе которых публично совершала умышленные действия, высказывая мнения, направленные на разжигание религиозной розни против приверженцев религии ислам", - говорится в сообщении суда.

Прокурор просил суд назначить наказание в виде лишения свободы, а сама подсудимая не признала вину и просила оправдать. 

"Суд при назначении наказания учел отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств, а также отсутствие раскаяния подсудимой. Судом К. признана виновной и ей назначено наказание в виде 2 года ограничения  свободы", - отмечается в релизе суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Отметим, что согласно статье 174 Уголовного кодекса РК, умышленные действия, направленные на разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни, на оскорбление национальной чести и достоинства либо религиозных чувств граждан, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, сословной, национальной, родовой или расовой принадлежности, если эти деяния совершены публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, а равно путем изготовления или распространения литературы или иных носителей информации, пропагандирующих социальную, национальную, родовую, расовую, сословную или религиозную рознь, наказываются штрафом в размере от 2 тыс. до 7 тыс. МРП (от 6,9 млн тенге до 24,1 млн тенге) либо ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В Шымкенте рассмотрено дело в отношении мужчины, обвиняемого в пропаганде терроризма и публичные призывы. В итоге судом казахстанец признан виновным по ст.256 ч.1 УК и ему назначено 5 лет лишения свободы.

Ранее также жительницу Мангистауской области признали виновной в разжигании социальной и национальной розни через TikTok.

Мы также писали, что житель Восточно-Казахстанской области оказался в суде из-за ролика, который он разместил в TikTok.

Жительницу Шымкента осудили за стримы в TikTok. Ее обвинили в действиях, направленных на разжигание религиозной розни.

Еще одного жителя Шымкента осудили на 8 лет лишения свободы за пропаганду терроризма через социальные сети и призыв граждан к джихаду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2208911-kazahstanka-poluchila-srok-posle-pryamyh-efirov-v-tiktok/

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