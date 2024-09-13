Казахстанку оштрафовали из-за видео, которое ей отправил муж

Жительница Уральска предстала перед судом из-за опубликованного в TikTok видео, содержащего недостоверную информацию, передает NUR.KZ со ссылкой на Западно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, жительницу Уральска привлекли к административной ответственности по ч.3 ст.456-2 КоАП РК за распространение ложной информации.

Выяснилось, что инцидент произошел рядом с ТД "Достык". Гражданин записал на видео, как размещаются в автобусы около 135 выпускников средних общеобразовательных школ ЗКО, поступивших в вузы Российской Федерации, и выезжают в Казань.

"Не зная причины скопления людей, он указал на то, что граждане России бегут в Казахстан, и отправил эту видеозапись своей супруге через мессенджер WhatsApp, которая, не осознавая последствий, разместила видео в социальной сети TikTok на своей странице под называнием "Россия халқы Орал қаласына қашып келуде", тем самым распространив недостоверную информацию на интернет-ресурсе", - установил суд.

В суде гражданка полностью признала свою вину и отметила, что видеозапись была удалена, а сотрудники полиции провели с ней разъяснительную работу.

Суд, исследовав материалы дела и видеозапись, назначил штраф в размере 73 840 тенге.

"Распространение ложной информации в социальных сетях является серьезным правонарушением. Ложные сведения могут нанести ущерб не только репутации отдельных людей, но и общественной стабильности в целом. Подобные действия могут вызвать панику и дезинформацию среди граждан, нарушая общественный порядок", - отметили в суде.

В связи с этим государственные органы усилили контроль за контентом в социальных сетях и предупреждают граждан о необходимости проверки достоверности информации перед ее распространением.

Отметим, что по ч.3 ст.456-2 КоАП РК размещение, распространение ложной информации пользователями онлайн-платформ, создающей условия нарушения общественного порядка, прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц - в размере 20 МРП (73 840 тенге), на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации - в размере 30 МРП (110 760 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 50 МРП (184 600 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 100 МРП (369 200 тенге).