Больше 600 тыс. тенге выплатит казахстанский активист за пост об акиме

В Атырауской области председатель ОО признан виновным в клевете после публикации поста и видеозаписи в Facebook об акиме Кызылкогинского района, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, было установлено, что активист опубликовал несоответствующие действительности сведения о строительстве по госпрограмме жилья, автодорог, моста и других соцобъектов, а также жилых домов за 40 млн тенге.

"С целью опровергнуть их аким обратился в правоохранительные органы, указав на распространение в отношении него заведомо ложных сведений, порочащих его честь и достоинство и подрывающих его репутацию (ч.2 ст.73-3 КоАП)", - рассказали в Атырауском областном суде.

Вина активиста была доказана заявлением потерпевшего, пояснениями участников дела, рапортом сотрудника полиции, постами и аудио-, видеозаписями, опубликованными в соцсети, протоколом об административном правонарушении, заключением экспертизы и другими материалами дела.

Постановлением Макатского районного суда председатель ОО признан виновным, ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 20 суток.

Дело пересмотрено в апелляции по жалобам адвокатов правонарушителя. Они, не согласившись с постановлением суда, просили производство по делу прекратить.

Апелляция с учетом характера совершенного правонарушения, личности правонарушителя, выплаты ранее наложенного административного штрафа по предыдущему административному правонарушению, семейного положения, применила альтернативную меру наказания.

Постановление суда было изменено, на председателя ОО наложили штраф в размере 664 560 тенге. Постановление суда вступило в законную силу.

Добавим, что согласно ч.2 ст.73-3 КоАП клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, совершенная публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, влечет штраф на физическое лицо в размере ста восьмидесяти месячных расчетных показателей (664 560 тенге) или административный арест на срок двадцать суток, на должностное лицо – штраф в размере шестисот пятидесяти месячных расчетных показателей (2 399 800 тенге) либо административный арест на срок двадцать пять суток.