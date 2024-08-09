Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Больше 600 тыс. тенге выплатит казахстанский активист за пост об акиме

Опубликовано:

Человек сидит за ноутбуком
Человек за ноутбуком. Иллюстративное фото: pexels.com

В Атырауской области председатель ОО признан виновным в клевете после публикации поста и видеозаписи в Facebook об акиме Кызылкогинского района, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, было установлено, что активист опубликовал несоответствующие действительности сведения о строительстве по госпрограмме жилья, автодорог, моста и других соцобъектов, а также жилых домов за 40 млн тенге.

"С целью опровергнуть их аким обратился в правоохранительные органы, указав на распространение в отношении него заведомо ложных сведений, порочащих его честь и достоинство и подрывающих его репутацию (ч.2 ст.73-3 КоАП)", - рассказали в Атырауском областном суде.

Вина активиста была доказана заявлением потерпевшего, пояснениями участников дела, рапортом сотрудника полиции, постами и аудио-, видеозаписями, опубликованными в соцсети, протоколом об административном правонарушении, заключением экспертизы и другими материалами дела.

Постановлением Макатского районного суда председатель ОО признан виновным, ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 20 суток.

Дело пересмотрено в апелляции по жалобам адвокатов правонарушителя. Они, не согласившись с постановлением суда, просили производство по делу прекратить.

Апелляция с учетом характера совершенного правонарушения, личности правонарушителя, выплаты ранее наложенного административного штрафа по предыдущему административному правонарушению, семейного положения, применила альтернативную меру наказания.

Постановление суда было изменено, на председателя ОО наложили штраф в размере 664 560 тенге. Постановление суда вступило в законную силу.

Добавим, что согласно ч.2 ст.73-3 КоАП клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, совершенная публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, влечет штраф на физическое лицо в размере ста восьмидесяти месячных расчетных показателей (664 560 тенге) или административный арест на срок двадцать суток, на должностное лицо – штраф в размере шестисот пятидесяти месячных расчетных показателей (2 399 800 тенге) либо административный арест на срок двадцать пять суток. 

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2147040-bolshe-600-tys-tenge-vyplatit-kazahstanskiy-aktivist-za-post-ob-akime/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie