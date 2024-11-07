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Казахстанец предстал перед судом из-за ролика в TikTok

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Мужчина держит в руках смартфон
Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: nuttiwut rodbangpong / Getty Images

Житель Восточно-Казахстанской области оказался в суде из-за ролика, который он разместил в TikTok, передает NUR.KZ со ссылкой на суд региона. Его обвиняли в унижении чести и достоинства другого лица.

На сайте суда ВКО сообщается, что в Катон-Карагайском районе было рассмотрено уголовное дело в отношении К., которому было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 131 УК РК. В этой норме речь идет об унижении чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, совершенное публично или с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ.

"Частный обвинитель Б. обратился с жалобой в суд о привлечении К. к уголовной ответственности за то, что он  13 мая 2024 года в приложении TikTok выложил ролик, в котором, по мнению частного обвинителя, прозвучали оскорбления в его адрес.

Подсудимый К. вину не признал. Представитель частного обвинителя настаивал на привлечении к уголовной ответственности гражданина К.", - рассказали в суде.

Суд исследовал материалы дела и заключение судебно-психолого-филологической экспертизы. В ней указано, что "в высказываниях отсутствует негативная оценка, выраженная в неприличной форме".

Суд вынес оправдательный приговор, который еще не вступил в законную силу.

Добавим, что ч.2 ст. 131 УК РК предусматривает наказание в виде штрафом в размере до 200 МРП (738 400) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2184621-kazahstanec-predstal-pered-sudom-iz-za-rolika-v-tiktok/

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