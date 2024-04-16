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Штраф до 11 млн тенге грозит 22-летней казахстанке за видео с тюльпанами

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Девушка срывает краснокнижные тюльпаны
Девушка с тюльпанами. Фото: ДП Туркестанской области

Студентку подозревают в том, что она ради красивого видео сорвала тюльпаны, занесенные в Красную книгу. За это предусмотрена уголовная ответственность, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Туркестанской области.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Facebook, в ходе мониторинга социальных сетей на странице одного из пользователей полицией была обнаружена видеозапись, на которой девушка срывает занесенные в Красную книгу и охраняемые законом цветы.

"При проверке установлено, что находящиеся под угрозой исчезновения тюльпаны Грейга были сорваны 22-летней жительницей Ордабасинского района. Она сорвала краснокнижные цветы на поле, расположенном в сельском округе Уялыжар, записала на видео и разместила на своей странице", - рассказали в ДП Туркестанской области.

Факт незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений зарегистрирован в полиции. Выясняются все обстоятельства.

В свою очередь, полиция напоминает жителям и гостям, приезжающим полюбоваться тюльпанами Грейга, что за срыв краснокнижных растений предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

Полицейский объясняет запрет на срыв тюльпанов
Полицейский проводит разъяснительную работу. Фото: ДП Туркестанской области

Отметим, что согласно ст.339 УК РК незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, в том числе видов, обращение с которыми регулируется международными договорами Республики Казахстан, а также растений или животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания, наказываются штрафом в размере до 3000 МРП (11 076 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2085449-shtraf-do-11-mln-tenge-grozit-22-letney-kazahstanke-za-video-s-tyulpanami/

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