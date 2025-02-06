Посылку с опасным "мармеладом" из США перехватили полицейские в Алматы (видео)

В Алматы полицейские перехватили посылку из-за рубежа - на имя 30-летнего казахстанца из США был отправлен наркосодержащий мармелад, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции города.

Как сообщается пресс-служба алматинской полиции в Instagram, преступная бандероль выявлена усилиями сотрудников полиции, департамента госдоходов и службы безопасности почты.

"Посылка была адресована 30-летнему местному жителю. Из США ему отправили упаковки с марихуаной и наркосодержащим мармеладом. При проведении обыска по месту проживания подозреваемого изъято 27 свертков с растительным веществом зеленого цвета со специфическим запахом. Назначена судебно-химическая экспертиза", - сообщили в полиции.

Теперь стражам порядка предстоит установить каналы поставки наркотиков в Алматы, а также цель, с которой подозреваемый казахстанец получил эту преступную посылку.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Ранее в Алматы, в филиале одной из логистических компаний, в посылке было обнаружено гашишное масло и психотропное вещество. Также в полиции сообщили, что в аэропорту был задержан иностранец, которому предназначалась посылка.

Еще одну крупную партию наркотиков из Соединенных Штатов ввозили почтовыми отправлениями в города Казахстана. Подозреваемые были задержаны.

Летом прошлого года мы писали, что казахстанца поместили под стражу из-за посылки из-за границы. Досудебное расследование по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере проводится Агентством по финансовому мониторингу.

Ранее ДКНБ по Актюбинской области ликвидировал международный канал поставок наркотиков из дальнего зарубежья в Казахстан с использованием почтовых отправлений. Был задержан подозреваемый, а в ходе оперативной разработки задокументирован факт принуждения им к сбыту наркотиков жителя региона путем угроз физической расправой. Оба с санкции суда были взяты под стражу.

Также в Экибастузе полицейские поймали курьера, когда он получал посылку из Астаны - коробку с пылесосом, в котором находился гашиш.