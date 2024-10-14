Наркотики из США в большом объеме хотели распространить по Казахстану

Крупную партию наркотиков из Соединенных Штатов ввозили почтовыми отправлениями в города Казахстана. Задержаны подозреваемые, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

В Алматы, Петропавловске, Семее, Кокшетау, Шымкенте и Усть-Каменогорске задержаны подозреваемые в получении почтовых отправлений из США, в которых под видом товаров народного потребления были наркотические средства ("марихуана" и "экстракт каннабиса").

Как рассказали в Telegram-канале АФМ, их собирались сбывать в Казахстане.

Изъято около 8 кг высушенной марихуаны и почти 15 кг экстракта каннабиса (гашишное масло).

Проводится досудебное расследование, задержаны и водворены в ИВС 10 казахстанцев.

В мае прошлого года в Алматы ликвидировали наркосеть. Было установлено, что посылки с наркотиками злоумышленники получали почтовым сообщением из Испании и США.

В январе этого года в южной столице вынесли приговор семерым гражданам, причастным к сбыту наркотиков из США в Казахстане посредством Telegram-мессенджера.

Позже стало известно о другом деле: мужчина получал из Соединенных Штатов посылки с наркотиками под видом игрушек, а затем реализовывал их. Его приговорили за это к 10 с половиной годам лишения свободы.