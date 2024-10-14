Наркотики из США в большом объеме хотели распространить по Казахстану
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Крупную партию наркотиков из Соединенных Штатов ввозили почтовыми отправлениями в города Казахстана. Задержаны подозреваемые, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.
В Алматы, Петропавловске, Семее, Кокшетау, Шымкенте и Усть-Каменогорске задержаны подозреваемые в получении почтовых отправлений из США, в которых под видом товаров народного потребления были наркотические средства ("марихуана" и "экстракт каннабиса").
Как рассказали в Telegram-канале АФМ, их собирались сбывать в Казахстане.
Изъято около 8 кг высушенной марихуаны и почти 15 кг экстракта каннабиса (гашишное масло).
Проводится досудебное расследование, задержаны и водворены в ИВС 10 казахстанцев.
В мае прошлого года в Алматы ликвидировали наркосеть. Было установлено, что посылки с наркотиками злоумышленники получали почтовым сообщением из Испании и США.
В январе этого года в южной столице вынесли приговор семерым гражданам, причастным к сбыту наркотиков из США в Казахстане посредством Telegram-мессенджера.
Позже стало известно о другом деле: мужчина получал из Соединенных Штатов посылки с наркотиками под видом игрушек, а затем реализовывал их. Его приговорили за это к 10 с половиной годам лишения свободы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2174089-narkotiki-iz-ssha-rasprostranyali-po-kazahstanu/
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