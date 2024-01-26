"Пылесос с гашишем": наркокурьера задержали в Экибастузе при получении посылки из Астаны (видео)

В Экибастузе полицейские поймали наркокурьера, когда он получал посылку из Астаны – коробку с пылесосом, в котором находился гашиш, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает МВД, оперативники по противодействию наркопреступности установили, что из Астаны идет посылка в виде "коробки с пылесосом", в которой находятся наркотики. При получении посылки ими был задержан 24-летний мужчина, который пояснил, что в пылесосе находится гашиш.

Следствие провело досудебное расследование по факту незаконного хранения в целях сбыта психотропных веществ в особо крупном размере с использованием электронных информационных ресурсов.

"В ходе следствия оперативниками проведены обысковые мероприятия по месту проживания подозреваемого, где также были изъяты наркотические средства.

Следствием установлено, что посредством Теlеgram, через свой аккаунт он устроился на работу курьером в интернет-магазин. Он осуществлял расфасовку и закладку наркотиков на территории города", – сообщил заместитель начальника УП города Экибастуза Валентин Бримжанов.

По информации полиции, вес изъятых наркотических веществ гашиша и марихуаны – 2 кг 250 гр., что относится к особо крупному размеру.

Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

Напомним, ранее в Алматы полицейские в ходе спецоперации изъяли у жителя города, подозреваемого в незаконном хранении и распространении путем закладок наркотиков, мефедрон.

Также на казахстанско-российской границе в грузовом автотранспорте было обнаружено и изъято около 100 кг наркотиков.