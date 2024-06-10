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Казахстанца поместили под стражу из-за посылки из-за границы (видео)

Опубликовано:

Посылку осматривают в Алматинской области
Посылка. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Досудебное расследование по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере проводится Агентством по финансовому мониторингу, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, выявлена и пресечена поставка из-за границы в отделение АО "Казпочта" Илийского района Алматинской области посылки под видом косметических средств, в которой находилось наркотическое вещество - экстракт каннабиса (гашишное масло), весом 777,4 гр.

"Получателем посылки являлся гражданин, ранее судимый за незаконное обращение с наркотическими средствами.

В ходе обыска по месту проживания обнаружены устройства для курения наркотиков, использованные шприцы, зип-пакеты и т.п.", - отметили в АФМ.

Судом подозреваемый помещен под стражу, расследование продолжается.

Напомним, ранее ДКНБ по Актюбинской области ликвидировал международный канал поставок наркотиков из дальнего зарубежья в Казахстан с использованием почтовых отправлений. Был задержан подозреваемый, а в ходе оперативной разработки задокументирован факт принуждения им к сбыту наркотиков жителя региона путем угроз физической расправой. Оба с санкции суда были взяты под стражу.

Также в Экибастузе полицейские поймали курьера, когда он получал посылку из Астаны - коробку с пылесосом, в котором находился гашиш.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2114853-kazahstanca-pomestili-pod-strazhu-iz-za-posylki-iz-za-granicy/

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