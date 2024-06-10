Казахстанца поместили под стражу из-за посылки из-за границы (видео)

Досудебное расследование по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере проводится Агентством по финансовому мониторингу, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, выявлена и пресечена поставка из-за границы в отделение АО "Казпочта" Илийского района Алматинской области посылки под видом косметических средств, в которой находилось наркотическое вещество - экстракт каннабиса (гашишное масло), весом 777,4 гр.

"Получателем посылки являлся гражданин, ранее судимый за незаконное обращение с наркотическими средствами.

В ходе обыска по месту проживания обнаружены устройства для курения наркотиков, использованные шприцы, зип-пакеты и т.п.", - отметили в АФМ.

Судом подозреваемый помещен под стражу, расследование продолжается.

Напомним, ранее ДКНБ по Актюбинской области ликвидировал международный канал поставок наркотиков из дальнего зарубежья в Казахстан с использованием почтовых отправлений. Был задержан подозреваемый, а в ходе оперативной разработки задокументирован факт принуждения им к сбыту наркотиков жителя региона путем угроз физической расправой. Оба с санкции суда были взяты под стражу.

Также в Экибастузе полицейские поймали курьера, когда он получал посылку из Астаны - коробку с пылесосом, в котором находился гашиш.