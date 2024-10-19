Наркотики обнаружили в посылке из-за рубежа в Алматы (видео)

Гашишное масло и психотропное вещество обнаружили в посылке из-за рубежа в филиале одной из логистических компаний в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Подозрительная посылка прибыла в Алматы из дальнего зарубежья - ее выявили сотрудники транспортной полиции в ходе длительных оперативных разработок.

При осмотре содержимого посылки были обнаружены и изъяты две банки с наркотическим средством - экстрактом каннабиса (гашишное масло) весом 895 граммов и психотропным веществом - тетрагидроканнабинолом весом 623 грамма.

Также в полиции сообщили, что в аэропорту был задержан иностранец, которому предназначалась посылка.

По данному факту начато досудебное расследование - задержанный водворен в изолятор временного содержания.