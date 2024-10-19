Наркотики обнаружили в посылке из-за рубежа в Алматы (видео)
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Гашишное масло и психотропное вещество обнаружили в посылке из-за рубежа в филиале одной из логистических компаний в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Подозрительная посылка прибыла в Алматы из дальнего зарубежья - ее выявили сотрудники транспортной полиции в ходе длительных оперативных разработок.
При осмотре содержимого посылки были обнаружены и изъяты две банки с наркотическим средством - экстрактом каннабиса (гашишное масло) весом 895 граммов и психотропным веществом - тетрагидроканнабинолом весом 623 грамма.
Также в полиции сообщили, что в аэропорту был задержан иностранец, которому предназначалась посылка.
По данному факту начато досудебное расследование - задержанный водворен в изолятор временного содержания.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2176260-narkotiki-obnaruzhili-v-posylke-iz-za-rubezha-v-almaty-video/