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Наркотики обнаружили в посылке из-за рубежа в Алматы (видео)

Опубликовано:

Задержание подозреваемого
Задержание. Кадр из видео: polisia.kz

Гашишное масло и психотропное вещество обнаружили в посылке из-за рубежа в филиале одной из логистических компаний в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Подозрительная посылка прибыла в Алматы из дальнего зарубежья - ее выявили сотрудники транспортной полиции в ходе длительных оперативных разработок.

При осмотре содержимого посылки были обнаружены и изъяты две банки с наркотическим средством - экстрактом каннабиса (гашишное масло) весом 895 граммов и психотропным веществом - тетрагидроканнабинолом весом 623 грамма.

Также в полиции сообщили, что в аэропорту был задержан иностранец, которому предназначалась посылка.

По данному факту начато досудебное расследование - задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2176260-narkotiki-obnaruzhili-v-posylke-iz-za-rubezha-v-almaty-video/

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