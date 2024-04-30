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КНБ задержал актюбинца при получении посылки

Опубликовано:

Задержание в Актобе
Задержание. Фото: КНБ РК

ДКНБ по Актюбинской области в феврале этого года ликвидировал международный канал поставок наркотиков из дальнего зарубежья в Казахстан с использованием почтовых отправлений, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

По информации официального сайта ведомства, при получении посылки, оборудованной тайником с наркотиками каннабисной группы общим весом более 500 гр., в отделении АО "Казпочта" задержан местный житель.

"В апреле реализована операция по задержанию жителя Актобе, у которого изъято более 2,5 килограммов психотропного вещества "мефедрон", что составляет около 10 тыс. разовых доз.  

В ходе оперативной разработки задокументирован факт принуждения подозреваемым к сбыту наркотиков жителя региона путем угроз физической расправой", - рассказали в КНБ.

По данным ведомства, задержанный намеревался организовать разветвленную сеть распространения психотропных веществ в Актюбинской области.

Указанные лица с санкции суда взяты под стражу. Проводятся досудебные расследования.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники "Казпочты" в Астане обнаружили посылку из Швеции, в которой находилось почти полкилограмма гашиша. Начато досудебное расследование по ч.4 ст.286 УК РК по факту незаконного перемещения наркотических средств через госграницу РК. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС.

Также сегодня стало известно, что Комитетом национальной безопасности завершено расследование уголовного дела в отношении 7 граждан Казахстана и 1 иностранца по фактам организации и участия в деятельности религиозно-экстремистской организации, а также пропаганды терроризма. Военным судом Акмолинского гарнизона они приговорены к лишению свободы на сроки от 1 года до 8 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2093666-knb-zaderzhal-aktyubinca-pri-poluchenii-posylki/

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