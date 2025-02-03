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Расчлененное тело нашли в Жезказгане: стали известны подробности преступления

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Человек держит нож в руке
Нож в руке. Иллюстративное фото: Daniel Allan / Getty Images

Стали известны подробности жестокого преступления, совершенного в Жезказгане, где было найдено расчлененное тело местного жителя, сообщает сайт телеканала KTK.

Сегодня мы писали о том, что в Жезказгане в мусорном контейнере было найдено расчлененное тело мужчины. По данным KTK, в соцсетях рассылают видео на кадрах которого видно, как мужчина и женщина несут тело к контейнеру, затем выбрасывают его, а следом - кидают ковер.

"Страшную находку обнаружили сотрудники мусорной компании. Капли крови вели на пятый этаж. Там проживала 48-летняя женщина. У нее, оказалось, был роман сразу с двумя мужчинами. Вместе они часто выпивали.

В тот вечер 39-летний погибший якобы стал приставать к хозяйке квартиры, угрожая ей. Тогда она схватила со стола нож и ударила им сожителя в горло. Отчего тот сразу же умер. После этого подозреваемая расчленила труп и вместе с товарищем (ему 35 лет) выбросила тело в мусорный контейнер позади дома", - сообщает телеканал.

Источник: KTK

Напомним, в Департаменте полиции сообщили, что убийство произошло из-за возникшего конфликта, установлены и задержаны два жителя Жезказгана.

В январе этого года сообщалось, что в Актобе начался суд по резонансному делу о зверском убийстве жителя Хромтау, тело которого расчленили и спрятали в холодильнике.

В начале этого года в Сети появилась информация о том, что в Алматы убили и расчленили 68-летнюю женщину. В преступлении заподозрили родную сестру погибшей. Произошедшее прокомментировали в ДП города.

В декабре прошлого года мы писали, что тело женщины было обнаружено во дворе многоэтажного дома по улице Физкультурная. Люди рассказали журналистам, что тело было завернуто в одежду и обмотано скотчем. Вскоре после этого стали известны подробности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2217656-raschlenennoe-telo-nashli-v-zhezkazgane-stali-izvestny-podrobnosti-prestupleniya/