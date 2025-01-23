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Эзотерика

Нашли голову в холодильнике: в Актобе судят подозреваемых в зверском убийстве

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Дверь холодильника открылась
Холодильник. Иллюстративное фото: Frederick Bass/Getty Images

В Актобе начался суд по резонансному делу о зверском убийстве жителя Хромтау, тело которого расчленили и спрятали в холодильнике, сообщает сайт телеканала KTK.

По данным телеканала, в Актобе судят двух мужчин, которых обвиняют в том, что они убили и расчленили своего знакомого. По версии обвинения, голову жертвы они хранили в холодильнике. Оба обвиняемых ранее судимы. Согласно материалам дела, один из обвиняемых убил мужчину, а второй помог избавиться от тела зверским способом.

"Лукин перетащил труп Кузьменко из кухонной комнаты в ванную комнату. Положив его в ванну, принялся расчленять последнего. При этом использовал кухонный нож, которым расчленил первоочередно нижние конечности и верхние конечности трупа Кузьменко.

Далее положил верхние и нижние конечности в сумку и с целью сокрытия вынес за пределы квартиры и выкинул в районе карьера в городе Хромтау", - выступила в суде старший прокурор управления прокуратуры Актюбинской области Жанар Кабдышева.

По данным прокуратуры, все произошло в городке Хромтау, где жили подсудимые и их жертва. По материалам дела, все трое в конце сентября распивали алкоголь в трехкомнатной квартире. Сообщается, что ссора произошла из-за обычной зажигалки: гость обвинил одного из собутыльников в том, что он ее украл. По версии обвинения, неоднократно судимый мужчина ударил жертву ножом в живот. Смерть наступила мгновенно.

"Всю ночь труп лежал в квартире и только на следующий день 40-летний Михаил Лукин решил от него избавиться. Некоторые части тела выбросил на улицу, а остальные положил в холодильник. В том числе и человеческую голову", - сказано в материале.

78-летняя мать подсудимого, которая позже увидела останки в собственном доме, до сих пор пребывает в ужасе.

"Мне этот следователь говорит: "Бабушка, вам это нельзя смотреть". Думаю: "Да что же он там увидел в этом холодильнике?" Вот так вот приоткрыла и чуть не упала. Там стоит вот такая миска, которая еле поместилась. А там внутренности. Я голову не видела. Это было для меня ужас!" - призналась мать подсудимого Любовь Лукина.

Источник: KTK

Напомним, родные жертвы вместе с полицией месяц искали пропавшего без вести мужчину. В октябре прошлого года его конечности нашли в одной из квартир Хромтау.

В начале этого года в Сети появилась информация о том, что в Алматы убили и расчленили 68-летнюю женщину. В преступлении заподозрили родную сестру погибшей. Произошедшее прокомментировали в ДП города.

В декабре прошлого года мы писали, что тело женщины было обнаружено во дворе многоэтажного дома по улице Физкультурная. Люди рассказали журналистам, что тело было завернуто в одежду и обмотано скотчем. Вскоре после этого стали известны подробности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2214648-nashli-golovu-v-holodilnike-v-aktobe-sudyat-podozrevaemyh-v-zverskom-ubiystve/

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