Расчлененное тело нашли в мусорном контейнере в Жезказгане

В Сети появилась информация об обнаружении расчлененного тела мужчины в Жезказгане. Ситуацию прокомментировали в ДП области Ұлытау, передает NUR.KZ.

Информация об убийстве в Жезказгане появилась в Telegram-канале "Криминальный Казахстан".

"30 января в полдень в Жезказгане в мусорном контейнере было обнаружено расчлененное тело местного жителя 1985 года рождения без нижних конечностей", - говорилось в посте.

В ДП области Ұлытау рассказали, что преступление произошло 30 января в доме на улице Байконурова.

"Было совершено убийство между знакомыми из-за возникшего конфликта. Сотрудниками полиции установлены и задержаны два жителя Жезказгана, которые водворены в ИВС", - уточнили в ведомстве.

Следствие продолжается.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее в Алматинской области обнаружили тело женщины 56 лет. По предварительным данным, следов насильственной смерти обнаружено не было. Проводятся все необходимые следственные действия.

А в Шымкенте расследуют убийство женщины, чье тело нашли на месте пожара. В преступлении подозревают сына погибшей, его задержали. По предварительной информации полиции, преступление произошло в результате семейного конфликта.