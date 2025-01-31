Расчлененное тело нашли в мусорном контейнере в Жезказгане
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В Сети появилась информация об обнаружении расчлененного тела мужчины в Жезказгане. Ситуацию прокомментировали в ДП области Ұлытау, передает NUR.KZ.
Информация об убийстве в Жезказгане появилась в Telegram-канале "Криминальный Казахстан".
"30 января в полдень в Жезказгане в мусорном контейнере было обнаружено расчлененное тело местного жителя 1985 года рождения без нижних конечностей", - говорилось в посте.
В ДП области Ұлытау рассказали, что преступление произошло 30 января в доме на улице Байконурова.
"Было совершено убийство между знакомыми из-за возникшего конфликта. Сотрудниками полиции установлены и задержаны два жителя Жезказгана, которые водворены в ИВС", - уточнили в ведомстве.
Следствие продолжается.
Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2216909-raschlenennoe-telo-nashli-v-musornom-konteynere-v-zhezkazgane/