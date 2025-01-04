Женщину убили и расчленили в Алматы

В Сети появилась информация о том, что в Алматы убили и расчленили 68-летнюю женщину. В преступлении заподозрили родную сестру погибшей. Произошедшее прокомментировали в ДП города, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Сети, 2 января на территории мусороперерабатывающего предприятия было обнаружено расчлененное тело 68-летней женщины, завернутое в полиэтиленовый пакет. Отмечается, что тело было найдено без головы и ног.

Само преступление произошло 30 декабря в 7 микрорайоне южной столицы. Указывается, что погибшую зарубили топором, после чего расчленили и выбросили останки в мусорный контейнер. В этом подозревают ее родную сестру.

В ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что данное преступление раскрыто "по горячим следам".

Задержана и взята под стражу 67-летняя женщина. Ее подозревают в том, что она на почве длительных неприязненных отношений жестоко расправилась со своей сестрой.

"По факту убийства человека возбуждено уголовное дело. Другие обстоятельства устанавливаются", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Добавим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Напомним, в декабре в Алматы в ходе ссоры был убит 20-летний парень. Подозреваемого задержали, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Позже стало известно, что жертвой преступления стал чемпион мира по тайскому боксу Серик Али.