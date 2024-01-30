КНБ обнаружил схрон с арсеналом оружия в Алматы (фото)

24 января 2024 года Комитетом национальной безопасности в Алматы был обнаружен схрон с арсеналом оружия, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт КНБ РК.

Изъято 30 единиц вооружения, включая автоматы Калашникова, пистолеты, ружья, а также 5 гранат, 10 дымовых шашек и 221 патрон различного калибра.

По предварительным данным, найденное оружие было похищено во время январских событий.

Проводится досудебное расследование.

Изъятое оружие. Фото: КНБ РК

Согласно статье 287 Уголовного кодекса РК, незаконные ношение или сбыт холодного оружия, за исключением, когда ношение холодного оружия связано с охотничьим промыслом, а равно продажа работниками организаций торговли оружия и боевых припасов к нему физическим лицам, организациям, не имеющим соответствующего разрешения, наказываются штрафом в размере до 200 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с конфискацией имущества или без таковой.

Изъятое оружие. Фото: КНБ РК

При этом незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного бесствольного оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, короткоствольного гладкоствольного оружия, а равно патронов к ним наказываются штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Изъятое оружие. Фото: КНБ РК

Кроме того, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.