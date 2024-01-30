КНБ обнаружил схрон с арсеналом оружия в Алматы (фото)
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24 января 2024 года Комитетом национальной безопасности в Алматы был обнаружен схрон с арсеналом оружия, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт КНБ РК.
Изъято 30 единиц вооружения, включая автоматы Калашникова, пистолеты, ружья, а также 5 гранат, 10 дымовых шашек и 221 патрон различного калибра.
По предварительным данным, найденное оружие было похищено во время январских событий.
Проводится досудебное расследование.
Согласно статье 287 Уголовного кодекса РК, незаконные ношение или сбыт холодного оружия, за исключением, когда ношение холодного оружия связано с охотничьим промыслом, а равно продажа работниками организаций торговли оружия и боевых припасов к нему физическим лицам, организациям, не имеющим соответствующего разрешения, наказываются штрафом в размере до 200 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с конфискацией имущества или без таковой.
При этом незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного бесствольного оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, короткоствольного гладкоствольного оружия, а равно патронов к ним наказываются штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
Кроме того, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058162-knb-obnaruzhil-shron-s-arsenalom-oruzhiya-v-almaty/