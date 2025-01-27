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Обрезы, гранаты и арбалет: тайники с оружием нашли полицейские в ряде регионов Казахстана (видео)

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Изъятое оружие
Изъятое оружие. Кадр из видео: polisia.kz

Казахстанские полицейские рассказали о найденном за первый месяц 2025 года оружии - обнаружены схроны с гранатами и патронами, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

С начала текущего года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изъято 20 единиц огнестрельного и травматического оружия, в том числе 4 похищенных в период январских событий, а также 6 гранат и свыше 150 боеприпасов различного калибра.

Так, УБОП ДП Алматы совместно с сотрудниками следственного изолятора города в Турксибском районе обнаружен схрон, где изъято 3 обреза, 3 пистолета, 4 гранаты и около 50 патронов, а также карабин, похищенный из оружейного магазина в ходе январских событий.

Аналогичные совместные оперативные мероприятия были проведены в Таразе, где найден схрон с 2 обрезами и боевым арбалетом, также похищенным во время январских беспорядков.

В Актобе на территории садоводческого общества была изъята винтовка ТОЗ с 56 патронами и граната Ф-1.

В Алматинской области обнаружены 2 ружья, граната РГД-5 и 20 патронов автомата Калашникова, а также 2 пистолета Макарова, которые значатся похищенными в ходе январских событий.

В Талдыкоргане оперативниками УБОП в ходе реализации поступившей информации у местного жителя из автомобиля изъято 5 травматических пистолетов.

"Всего за последние два года подразделениями по борьбе с организованной преступностью из незаконного оборота изъято более одной тысячи единиц оружия, в том числе 130 похищенных во время январских событий. Работа в данном направлении находится на особом контроле Министерства внутренних дел", - заявил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Осенью 2024 года в КНБ сообщали, что комитетом совместно с органами полиции ликвидированы 13 каналов незаконного оборота оружия, а также 2 цеха по его кустарному изготовлению. Изъяты 41 автомат, 203 ружья, 121 пистолет, 57 гранат, 1 гранатомет, 44 взрывных устройства и 11 138 патронов различного калибра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2215352-obrezy-granaty-i-arbalet-tayniki-s-oruzhiem-nashli-policeyskie-v-ryade-regionov-kazahstana-video/

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