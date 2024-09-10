КНБ изъял оружие в двух городах Казахстана

В Комитете национальной безопасности рассказали о результатах работы по противодействию незаконному обороту оружия и боеприпасов, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в июле-августе этого года КНБ при координации Генеральной прокуратуры проведены мероприятия по пресечению противоправной деятельности группы лиц, причастных к незаконному обороту огнестрельного оружия и боеприпасов в Астане и Щучинске.

"В ходе обысков в столице изъяты 2 автомата "Калашникова", похищенные при январских беспорядках, и 43 боеприпаса, в Щучинске - 7 единиц огнестрельного оружия, 4 пистолета и более 1 500 боеприпасов различного калибра", - рассказали в КНБ.

Назначены судебно-баллистические экспертизы, проводятся досудебные расследования.

По данным ведомства, всего с начала текущего года КНБ совместно с органами полиции ликвидированы 13 каналов незаконного оборота оружия, а также 2 цеха по его кустарному изготовлению.

Изъяты 41 автомат, 203 ружья, 121 пистолет, 57 гранат, 1 гранатомет, 44 взрывных устройства и 11 138 патронов различного калибра.

Мероприятия по борьбе с незаконным оборотом оружия продолжаются.

Напомним, ранее в КНБ сообщили о том, что в Алматы, Карагандинской, Туркестанской областях и области Ұлытау проведены мероприятия по противодействию терроризму. Были задержаны 5 граждан Казахстана и 1 иностранец, которые являются приверженцами деструктивного религиозного течения. Они подозреваются в распространении идеологии ненависти и насилия, в том числе посредством социальных сетей.

Также в Актюбинской области и в Алматы у граждан изъяли незаконно хранившиеся комплекты оружия. По фактам начаты досудебные расследования по статье 287 Уголовного кодекса (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).