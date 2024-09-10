Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

КНБ изъял оружие в двух городах Казахстана

Опубликовано:

Оружие лежит на земле
Оружие. Фото: t.me/knbgov_kz

В Комитете национальной безопасности рассказали о результатах работы по противодействию незаконному обороту оружия и боеприпасов, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в июле-августе этого года КНБ при координации Генеральной прокуратуры проведены мероприятия по пресечению противоправной деятельности группы лиц, причастных к незаконному обороту огнестрельного оружия и боеприпасов в Астане и Щучинске.

"В ходе обысков в столице изъяты 2 автомата "Калашникова", похищенные при январских беспорядках, и 43 боеприпаса, в Щучинске - 7 единиц огнестрельного оружия, 4 пистолета и более 1 500 боеприпасов различного калибра", - рассказали в КНБ.

Назначены судебно-баллистические экспертизы, проводятся досудебные расследования.

По данным ведомства, всего с начала текущего года КНБ совместно с органами полиции ликвидированы 13 каналов незаконного оборота оружия, а также 2 цеха по его кустарному изготовлению.

Изъяты 41 автомат, 203 ружья, 121 пистолет, 57 гранат, 1 гранатомет, 44 взрывных устройства и 11 138 патронов различного калибра.

Мероприятия по борьбе с незаконным оборотом оружия продолжаются.

Напомним, ранее в КНБ сообщили о том, что в Алматы, Карагандинской, Туркестанской областях и области Ұлытау проведены мероприятия по противодействию терроризму. Были задержаны 5 граждан Казахстана и 1 иностранец, которые являются приверженцами деструктивного религиозного течения. Они подозреваются в распространении идеологии ненависти и насилия, в том числе посредством социальных сетей.

Также в Актюбинской области и в Алматы у граждан изъяли незаконно хранившиеся комплекты оружия. По фактам начаты досудебные расследования по статье 287 Уголовного кодекса (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2159472-knb-izyal-oruzhie-v-astane-i-kurortnom-gorode/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie