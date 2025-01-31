Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Фиктивное трудоустройство сына и неоднократные взятки: чиновницу от образования осудили в Астане

Опубликовано:

Женщина в наручниках прикрывает лицо газетой
Иллюстративное фото: Marijan Murat/Picture alliance/Getty Images

В Астане вынесен приговор главе управления образования, которая предстала перед судом за неоднократное получение взятки и превышение полномочий, передает NUR.KZ со ссылкой на суды города.

В Астане межрайонным судом по уголовным делам вынесен приговор в отношении руководителя управления образования города. Она предстала перед судом по фактам превышения должностных полномочий, а также неоднократное получение взяток.

"Е., являясь руководителем отдела Управления образования Астаны, в конце 2020 года, превышая свои должностные полномочия, дала устное поручение заведующей государственного детсада А. о трудоустройстве своего сына Ж., который на тот момент был студентом вуза.

А., находясь в служебной зависимости от Е., как руководитель государственного детсада, в ноябре 2020 года обратилась к директору ТОО "А", которое управляло двумя частными детскими садами. И в январе 2021 года вынужденно согласилась и заключила с Ж. трудовой договор, по которому последний должен был выполнять обязанности программиста в детских садах", - рассказали в суде.

Сын подсудимой, таким образом, работал в учреждении с января 2021 года по июнь 2024 года и получил заработную плату на сумму более 5,9 млн тенге. Но, как отмечают в суде, фактически не работал.

Кроме того подсудимая, нарушая установленный порядок комплектования детей в дошкольные организации, по данным суда получила неоднократно взятку в виде денег за положительное решение вопроса зачисления детей в детские сады вне очереди на сумму 300 тысяч тенге, то есть по 100 тысяч тенге за каждого ребенка.

Прокурор просил назначить наказание чиновнице в виде 7 лет лишения свободы с назначением дополнительного наказания. Сама подсудимая вину не признала и просила оправдать ее, назначив штраф.

"Суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 60-кратной суммы взятки в сумме 18 млн тенге. Также по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с установлением пожизненного запрета занимать должности в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора", - отмечается в релизе суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что Казыбекбийский районный суд Караганды осудил семь человек, включая госслужащих, за получение взяток и посредничество во взяточничестве. Общая сумма штрафов превысила 31 миллион тенге.

Также чиновников от экологии задержали в нескольких областях Казахстана в начале года.

Сообщалось также, что сотрудники Антикоррупционной службы задержали замгендиректора и начальника управления РГП "Еңбек" Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.

В начале года осужден и руководитель департамента экологии по Восточно-Казахстанской области Данияр Алиев. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались еще два человека.

А бывшего сотрудника таможенной службы осудили за взятку в 75 млн в ЗКО.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2216928-fiktivnoe-trudoustroystvo-syna-i-neodnokratnye-vzyatki-chinovnicu-ot-obrazovaniya-osudili-v-astane/