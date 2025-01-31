Фиктивное трудоустройство сына и неоднократные взятки: чиновницу от образования осудили в Астане

В Астане вынесен приговор главе управления образования, которая предстала перед судом за неоднократное получение взятки и превышение полномочий, передает NUR.KZ со ссылкой на суды города.

В Астане межрайонным судом по уголовным делам вынесен приговор в отношении руководителя управления образования города. Она предстала перед судом по фактам превышения должностных полномочий, а также неоднократное получение взяток.

"Е., являясь руководителем отдела Управления образования Астаны, в конце 2020 года, превышая свои должностные полномочия, дала устное поручение заведующей государственного детсада А. о трудоустройстве своего сына Ж., который на тот момент был студентом вуза.

А., находясь в служебной зависимости от Е., как руководитель государственного детсада, в ноябре 2020 года обратилась к директору ТОО "А", которое управляло двумя частными детскими садами. И в январе 2021 года вынужденно согласилась и заключила с Ж. трудовой договор, по которому последний должен был выполнять обязанности программиста в детских садах", - рассказали в суде.

Сын подсудимой, таким образом, работал в учреждении с января 2021 года по июнь 2024 года и получил заработную плату на сумму более 5,9 млн тенге. Но, как отмечают в суде, фактически не работал.

Кроме того подсудимая, нарушая установленный порядок комплектования детей в дошкольные организации, по данным суда получила неоднократно взятку в виде денег за положительное решение вопроса зачисления детей в детские сады вне очереди на сумму 300 тысяч тенге, то есть по 100 тысяч тенге за каждого ребенка.

Прокурор просил назначить наказание чиновнице в виде 7 лет лишения свободы с назначением дополнительного наказания. Сама подсудимая вину не признала и просила оправдать ее, назначив штраф.

"Суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 60-кратной суммы взятки в сумме 18 млн тенге. Также по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с установлением пожизненного запрета занимать должности в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора", - отмечается в релизе суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что Казыбекбийский районный суд Караганды осудил семь человек, включая госслужащих, за получение взяток и посредничество во взяточничестве. Общая сумма штрафов превысила 31 миллион тенге.

Также чиновников от экологии задержали в нескольких областях Казахстана в начале года.

Сообщалось также, что сотрудники Антикоррупционной службы задержали замгендиректора и начальника управления РГП "Еңбек" Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.

В начале года осужден и руководитель департамента экологии по Восточно-Казахстанской области Данияр Алиев. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались еще два человека.

А бывшего сотрудника таможенной службы осудили за взятку в 75 млн в ЗКО.