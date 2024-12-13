Бывшего сотрудника таможенной службы осудили за взятку в 75 млн в ЗКО

В Западно-Казахстанской области вынесли приговор бывшему сотруднику таможенной службы по делу о взятке в 75 миллионов тенге, передает телеканал 24KZ.

Как следует из материалов дела, подсудимый почти на протяжении года получал деньги за беспрепятственный проезд большегрузов через автомобильный пункт пропуска "Сырым".

Он занимал должность ведущего специалиста управления таможенного администрирования департамента госдоходов. Его объявили в международный розыск и взяли под стражу в октябре прошлого года.

Cудья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Динара Гильманова отметила, что правонарушение относится к особо тяжким.

"Суд при вынесении приговора учел все смягчающие и отягчающие обстоятельства и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Также применен дополнительные виды наказания – конфискация имущества и пожизненное лишение права занимать должность на государственной службе", – рассказала судья Гильманова.

Отметим, что как получение, так и дача взятки являются уголовными преступлениями в Казахстане.

В статье 366 УК РК установлено наказание за получение лицом, уполномоченным на выполнение госфункций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство.

Такое преступление наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 50-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.