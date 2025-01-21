Руководителей управлений ДГД осудили в Караганде

Казыбекбийский районный суд Караганды осудил семь человек, включая госслужащих, за получение взяток и посредничество во взяточничестве. Общая сумма штрафов превысила 31 миллион тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суд региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, Казыбекбийским районным судом Караганды рассмотрено уголовное дело в отношении семи лиц, обвиняемых в совершении коррупционных преступлений.

Органами досудебного расследования подозреваемые обвинялись по ст.366 ч.3 п.4 УК (Получение взятки неоднократно), ст.368 ч.2 УК (Посредничество во взяточничестве с использованием служебного положения), ст.368 ч.1 УК (Посредничество во взяточничестве), ст.367 УК (Дача взятки должностному лицу).

Суд установил, что один из обвиняемых, занимая должность руководителя управления таможенного администрирования ДГД по Карагандинской области, в период с февраля по май 2024 года лично и через посредников получил взятки на общую сумму 334 000 тенге. Средства были переданы за непривлечение к административной ответственности, недосмотр вагонов и иные незаконные действия.

Другой обвиняемый, занимая должность руководителя управления тарифного регулирования ДГД по Карагандинской области, выполнял роль посредника, передавая руководителю управления деньги от взяткодателей, в том числе 100 000 тенге от третьего подсудимого.

Еще одна обвиняемая, являясь менеджером по транспортной логистике, также передала руководителю управления 54 000 тенге в качестве взятки.

Остальные подсудимые, включая руководителей и сотрудников компаний, неоднократно давали взятки за непривлечение к ответственности за нарушения при заполнении деклараций.

Вина подсудимых подтверждена их признаниями, показаниями свидетелей, материалами дела, результатами оперативно-розыскных мероприятий, видеозаписями и телефонными разговорами.

Прокурор просил суд назначить суровые наказания с обязательным дополнительным наказанием. Подсудимые признали вину и сообщили о готовности уплатить штрафы.

Суд учел признание вины, раскаяние, активное содействие следствию и наличие смягчающих обстоятельств у подсудимых.

Двое подсудимых - руководитель управления таможенного администрирования и руководителя управления тарифного регулирования ДГД по Карагандинской области - лишены права занимать государственные должности пожизненно, что признано отягчающим обстоятельством.

Суд назначил штрафы подсудимым. Наиболее высокий штраф получил руководитель управления таможенного администрирования ДГД по Карагандинской области - 21 млн 710 тыс. тенге. Остальные подсудимые оштрафованы на сумму от 540 тыс. тенге до 3 млн тенге.

Штрафы будут перечислены в доход государства. Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в суде Усть-Каменогорска было рассмотрено дело в отношении замруководителя Департамента экологии по ВКО. Чиновника признали виновным в получении взятки в крупном размере.

Также стало известно, что в Шымкенте назначили штраф в 195 млн тенге директору товарищества за покушение на дачу взятки. Она хотела избежать уголовной ответственности.

А бывшего сотрудника таможенной службы осудили за взятку в 75 млн в ЗКО.