Осужден глава департамента экологии по ВКО

Осужден руководитель департамента экологии по Восточно-Казахстанской области Данияр Алиев. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались еще два человека, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, ведомство уделяет особое внимание обеспечению принципа законности и порядка в обществе.

Так, в Восточно-Казахстанской области судом Усть-Каменогорска оглашен приговор в отношении руководителя областного департамента экологии Алиева, местного жителя Журкабаева и предпринимателя Длужевского.

Алиев признан виновным в получении, Журкабаев - в посредничестве, а Длужевский - в даче взятки в сумме 4,5 млн тенге за выдачу коммерческой организации экологического разрешения на добычу золота.

Приговором суда чиновник осужден к 4 годам лишения свободы, житель города - к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, предприниматель - к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, с запретом занимать руководящие должности в коммерческих организациях в области разведки и добычи полезных ископаемых сроком на 5 лет.

Также они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.

Судебный акт в законную силу не вступил.

"В рамках превентивных мер оглашение приговора состоялось в онлайн-режиме в присутствии работников Комитета экологии и его территориальных подразделений.

Вместе с тем в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - отметили в Антикоре.

Напомним, в декабре 2023 года сообщалось, что Антикоррупционной службой по ВКО совместно с департаментом КНБ был задержан руководитель департамента экологии региона. Его заподозрили в неоднократном получении взяток от субъектов предпринимательства за общее покровительство и согласование разрешения на эмиссию в окружающую среду при разведке твердых полезных ископаемых.

С санкции следственного суда он был заключен под стражу.

По информации в Facebook-аккаунте департамента экологии по Восточно-Казахстанской области, руководителем ведомства был Данияр Алиев.