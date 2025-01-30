Около 2000 SIM-карт нашли у иностранца при задержании в Алматы (видео)

В Алматы задержан иностранец, который подозревается в мошенничестве - у него на съемной квартире обнаружено около 2 тысяч SIM-карт, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Подразделением по противодействию киберпреступности МВД в городе Алматы на съемной квартире задержан гражданин одной из стран ближнего зарубежья, сообщает медиапортал МВД.

"В ходе осмотра помещения оперативными работниками обнаружено три SIM-box устройства, в каждом из которых имелось 32 слота для SIM-карт. Также изъято порядка двух тысяч SIM-карт различных сотовых операторов. С помощью устройств совершались мошеннические звонки казахстанцам.

Как установлено, иностранец прибыл в нашу страну в декабре прошлого года и занимался обслуживанием криминального оборудования для совершения мошеннических действий. Возбуждено уголовное дело", - сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось, что в Алматы выявили использование оборудования SIM-box - оно располагалось в квартире одного из граждан. В ходе оперативных мероприятий в съемной квартире у 19-летнего жителя мегаполиса изъято оборудование SIM-box, роутер и более 460 SIM-карт казахстанских сотовых операторов.

До этого в Алматы были задержаны двое подозреваемых в мошенничестве, на съемной квартире у которых найдены 190 SIM-карт и устройства sim-box.

В декабре минувшего года в одном из офисов в Алматы изъяли 3 устройства SIM-boх", на слотах которого обнаружено более 80 SIM-карт казахстанских и российских сотовых операторов.

Также в конце 2024 года сотрудниками департамента по противодействию киберпреступности МВД совместно с группой "Киберпол" департамента полиции города Алматы выявлено использование незаконного оборудования SIM-box. Задержанный иностранец заявил, что нашел работу через Telegram и приехал в Алматы с этим оборудованием.

Также летом в Астане была пресечена преступная деятельность группы злоумышленников, использующих так называемые SIM-боксы (устройства для подмены абонентских номеров и изменения географической локации), через которые незаконно активировались аккаунты в социальных сетях, электронных мессенджерах, а также осуществлялись телефонные звонки с подменных номеров.