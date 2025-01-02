Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

190 sim-карт и устройства sim-box нашли на съемной квартире в Алматы

Опубликовано:

Устройства sim-box
Устройства sim-box. Фото: Polisia.kz

В Алматы задержаны двое подозреваемых в мошенничестве, на съемной квартире у которых найдены 190 sim-карт и устройства sim-box, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Совместно с операторами сотовой связи в стране продолжается работа по пресечению мошеннической деятельности на территории Казахстана, сообщает медиапортал МВД.

В ведомстве отмечают, что для звонков казахстанцам по различным мессенджерам на территории республики интернет-мошенники зачастую используют устройства sim-box.

"Для того, чтобы обманывать людей, преступникам не обязательно присутствовать в той или иной стране, нужно лишь физическое присутствие в стране устройства, которые, используя интернет-трафик местных операторов сотовой связи, обеспечивают связь с подложных номеров", - пояснили в ведомстве.

Сообщается, что в предновогодние дни при координации департамента по противодействию киберпреступности МВД сотрудниками полиции ДП Алматы задержаны двое 25-летних парней, которые якобы организовали на съемной квартире бесперебойную работу sim-box.

"Оперативными работниками при осмотре квартиры были изъяты четыре устройства sim-box на 32 слота каждое и 190 sim-карт казахстанских операторов сотовой связи, несколько телефонов и ноутбуков. Проводятся следственные мероприятия. В отношении задержанных избрана мера пресечения "содержание под стражей", - сообщили в МВД.

Недавно иностранца с незаконным оборудованием sim-box выявили в Алматы - мужчину задержали.

Отметим, что за последнее время в Казахстане было зафиксировано несколько подобных случаев.

В начале декабря в одном из офисов в Алматы изъяли 3 устройства sim-boх, в слотах которого обнаружено более 80 SIM-карт казахстанских и российских сотовых операторов.

В ноябре этого года также в Алматы прокуроры также изъяли оборудования для интернет-мошенничества, тогда обнаружили 32 слота.

Также сообщалось, что в квартире, которую снимал иностранец в Семее, стражи порядка нашли аппаратуру, которая могла использоваться в мошеннических схемах по обзвону казахстанцев.

В августе этого года мы писали о спецоперации, которую провели сотрудники полиции в Алматы. Тогда был задержан уроженец Павлодара, у которого нашли сотни SIM-карт.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2207543-190-sim-kart-i-ustroystva-sim-box-nashli-na-semnoy-kvartire-v-almaty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie