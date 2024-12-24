Фигурирует в другом расследовании: иностранца с устройством sim-box задержали в Алматы

Иностранца с незаконным оборудованием sim-box выявили в Алматы - мужчину задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.

Сотрудниками департамента по противодействию киберпреступности МВД совместно с группой "Киберпол" департамента полиции города Алматы выявлено использование незаконного оборудования sim-box.

Задержанный иностранец заявил, что нашел работу через Telegram и приехал в Алматы с этим оборудованием.

В полиции отметили, что данный гражданин уже фигурирует в расследовании аналогичного случая, зафиксированного в Атырау.

"По данным фактам возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в изолятор временного содержания по согласованию с прокуратурой для проведения дальнейших следственных действий", - сообщили в полиции.

Отметим, что за последнее время в Казахстане было зафиксировано несколько подобных случаев.

В начале декабря в одном из офисов в Алматы изъяли 3 устройства sim-boх, в слотах которого обнаружено более 80 SIM-карт казахстанских и российских сотовых операторов.

В ноябре этого года также в Алматы прокуроры также изъяли оборудования для интернет-мошенничества, тогда обнаружили 32 слота.

Также сообщалось, что в квартире, которую снимал иностранец в Семее, стражи порядка нашли аппаратуру, которая могла использоваться в мошеннических схемах по обзвону казахстанцев.

В августе этого года мы писали о спецоперации, которую провели сотрудники полиции в Алматы. Тогда был задержан уроженец Павлодара, у которого нашли сотни SIM-карт.