Подмена номеров для звонков и активации аккаунтов в соцсетях: SIM-боксы использовали мошенники в Астане

В Астане пресечена преступная деятельность группы злоумышленников, использующих устройства для подмены абонентских номеров, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру столицы.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Астаны, сотрудниками полиции при координации прокуроров проведены оперативно-следственные мероприятия для противодействия киберпреступлениям и защиты граждан от противоправных мошеннических действий.

"В ходе совместной работы пресечена преступная деятельность группы злоумышленников, использующих так называемые SIM-боксы (устройства для подмены абонентских номеров и изменения географической локации), через которые незаконно активировались аккаунты в социальных сетях, электронных мессенджерах, а также осуществлялись телефонные звонки с подменных номеров", - сообщает ведомство.

Установлено, что SIM-боксы использовались для хранения и работы большого числа SIM-карт, вмещали до полутысячи "симок", которые позволяли совершать одновременно десятки вызовов и отправляли сотни сообщений в час.

В целом мощности изъятого оборудования позволяли совершать более 10 тыс. мошеннических звонков в сутки, отмечается в публикации.

"В настоящее время по зарегистрированному уголовному делу проводятся оперативно-следственные мероприятия, устанавливаются потерпевшие", - резюмируют правоохранители.

Изъятое оборудование. Фото: прокуратура Астаны

Прокуратура города Астаны предупреждает: чтобы не стать жертвой мошенничества, необходимо воздержаться от предоставления персональных данных либо реквизитов банковских счетов третьим лицам.

Добавим, в июле мы писали о преступных схемах, используемых мошенниками в Казахстане. Аферисты могут представляться сотрудниками банков, полицейскими или даже начальниками своих "подчиненных" – все для того, чтобы завладеть чужими деньгами.

При этом важно помнить, что преступники могут представиться кем угодно, например, родным сыном, который "попал в аварию и теперь нужна большая сумма, чтобы его не посадили в тюрьму". В некоторых случаях мошенники даже представлялись мошенниками.

Таким образом, если есть хоть малейшие сомнения, кто звонит, то лучше всего прервать звонок с подозрительным собеседником.

Если же жертва все же успела сообщить конфиденциальную информацию о себе и своей карте, нужно сразу оповестить об этом банк и обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Напомним, что мошенники начали запрашивать личные данные и красть деньги казахстанцев и под видом врачей. Или они могут просто выманивать плату, например, за помощь в развитии бизнеса или даже за возврат уже украденных средств.