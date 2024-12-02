Оборудование с SIM-картами для подмены номеров и генерации звонков нашли в Алматы

В одном из офисов в Алматы изъяли 3 устройства "Sim boх", на слотах которого обнаружено более 80 SIM-карт казахстанских и российских сотовых операторов, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

На сайте прокуратуры Алматы рассказали об очередном выявленном факте использования оборудования "Sim box".

"В одном из офисов по улице Сатпаева у подозреваемого изъято 3 устройства "Sim box". На слотах оборудования обнаружено более 80 SIM-карт казахстанских и российских сотовых операторов.

Оборудование часто используется мошенниками для массовой генерации звонков, рассылки сообщений и подмены абонентских номеров.

По данному факту начато досудебное расследование о неправомерном использовании программ, позволяющих изменять идентификационный код абонентского устройства", - рассказали в прокуратуре.

В ноябре этого года также в Алматы прокуроры также изъяли оборудования для интернет-мошенничества, тогда обнаружили 32 слота.

Также сообщалось, что в квартире, которую снимал иностранец в Семее, стражи порядка нашли аппаратуру, которая могла использоваться в мошеннических схемах по обзвону казахстанцев.

В августе этого года мы писали о спецоперации, которую провели сотрудники полиции в Алматы. Тогда был задержан уроженец Павлодара, у которого нашли сотни SIM-карт.