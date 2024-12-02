Оборудование с SIM-картами для подмены номеров и генерации звонков нашли в Алматы
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В одном из офисов в Алматы изъяли 3 устройства "Sim boх", на слотах которого обнаружено более 80 SIM-карт казахстанских и российских сотовых операторов, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.
На сайте прокуратуры Алматы рассказали об очередном выявленном факте использования оборудования "Sim box".
"В одном из офисов по улице Сатпаева у подозреваемого изъято 3 устройства "Sim box". На слотах оборудования обнаружено более 80 SIM-карт казахстанских и российских сотовых операторов.
Оборудование часто используется мошенниками для массовой генерации звонков, рассылки сообщений и подмены абонентских номеров.
По данному факту начато досудебное расследование о неправомерном использовании программ, позволяющих изменять идентификационный код абонентского устройства", - рассказали в прокуратуре.
В ноябре этого года также в Алматы прокуроры также изъяли оборудования для интернет-мошенничества, тогда обнаружили 32 слота.
Также сообщалось, что в квартире, которую снимал иностранец в Семее, стражи порядка нашли аппаратуру, которая могла использоваться в мошеннических схемах по обзвону казахстанцев.
В августе этого года мы писали о спецоперации, которую провели сотрудники полиции в Алматы. Тогда был задержан уроженец Павлодара, у которого нашли сотни SIM-карт.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2195175-oborudovanie-s-sim-kartami-dlya-podmeny-nomerov-i-generacii-zvonkov-nashli-v-almaty/