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"Арестованный совершил побег из СИЗО в Алматы": в КУИС отреагировали на информацию в Сети

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Мужчина сидит в камере
Камера. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Сети распространяется информация, что один из арестованных якобы совершил дерзкий побег из алматинского СИЗО. В КУИС прокомментировали информацию, передает NUR.KZ.

Информация о побеге арестованного в Алматы опубликована в Telegram-канале Egov.press.

"В следственном изоляторе Алматы следственно-арестованный, подозреваемый в совершении кражи, предпринял попытку побега. Принятыми мерами оперативно был задержан", - прокомментировали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК.

По данному факту возбуждено уголовное дело, а также начато служебное расследование.

В конце прошлого года мы писали, что в Алматинской области задержали мужчину, который совершил побег из машины конвойной службы.

В Костанае заключенная совершила побег, спустившись по простыням из окна больницы. В последующем она была задержана, а уволенного контролера охраны восстановили на службе.

Мы также писали, что в Алматы из машины конвойной службы совершил побег задержанный по подозрению в краже. Был объявлен розыск и одновременно начата служебная проверка.

А в октябре из изолятора временного содержания в Талгаре совершил побег подозреваемый в изнасиловании. В связи с этим был введен план "Сирена". На ключевых маршрутах выставили блокпосты. 25 октября подозреваемого задержали. Теперь ему дополнительно к основному совершенному преступлению вменяется уголовная статья за совершенный побег из-под стражи.

Отметим, что, согласно статье 426 УК РК, побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.

То же деяние, совершенное:

  • группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
  • с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;
  • с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, – наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2216210-sovershil-pobeg-iz-almatinskogo-sizo-v-kuis-otreagirovali-na-informaciyu-v-seti/