"Спустилась по простыням": заключенная совершила побег из больницы в Казахстане

Заключенная совершила побег, спустившись по простыням из окна больницы. В последующем она была задержана, а уволенного контролера охраны восстановили на службе, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Верховного суда РК, случай произошел в городской больнице, какого именно города - не уточняется.

Следственно-арестованная А. находилась в палате вместе с инспектором-психологом лейтенантом юстиции Ж.

"Примерно в 4 часа утра следственно-арестованная А., воспользовавшись тем, что конвой в лице лейтенанта юстиции Ж. спала, привязав две простыни к батарее отопления, спустилась через окно на улицу и совершила побег", - сообщает суд.

В последующем А. была задержана и водворена в учреждение уголовно-исполнительной системы.

Однако за грубое нарушение служебной дисциплины был уволен со службы Р., контролер отдела режима и охраны в учреждении уголовно-исполнительной системы, который на момент побега А. находился в коридоре возле двери больничной палаты.

Не согласившись с увольнением, Р. обратился в суд с иском к учреждению уголовно-исполнительной системы МВД РК о восстановлении на работе.

Местные суды отказали в удовлетворении иска, указав на законность увольнения.

Верховный суд, пересмотрев дело, удовлетворил иск по следующим обстоятельствам.

Закон РК "О правоохранительной службе" содержит четкий перечень оснований грубых нарушений служебной дисциплины, но нарушение, вмененное истцу, к ним не отнесено и не могло быть основанием для расторжения с ним трудового договора, отмечается в публикации.

"Истец (мужчина) не должен был осуществлять охрану женщины, поскольку по Правилам осуществления охраны и надзора за лицами, находящимися в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы, если в больницу помещена подозреваемая или обвиняемая женщина, то на пост по ее охране назначаются контролеры-женщины.

Кроме того, ответчиком допущены нарушения при организации охраны подследственной и А. была размещена в палате, не оборудованной решетками на окнах, отсутствовала локальная дверь", - поясняет пресс-служба Верховного суда.

Напомним, 21 октября из изолятора временного содержания в Талгаре совершил побег подозреваемый в изнасиловании. В связи с этим был введен план "Сирена". На ключевых маршрутах выставили блокпосты. 25 октября подозреваемого задержали. Теперь ему дополнительно к основному совершенному преступлению вменяется уголовная статья за совершенный побег из-под стражи.

Также в июне сообщалось, что один из осужденных сбежал из колонии-поселения в Карагандинской области. Позже его нашли и доставили обратно.

Добавим, что согласно статье 426 УК РК, побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет. То же деяние, совершенное:

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;

с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, –

наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет. Однако лицо, добровольно возвратившееся в семидневный срок с момента совершения побега в место заключения или под стражу, освобождается от уголовной ответственности за побег, если оно не совершило иного нового уголовного правонарушения, и если побег не был сопряжен с действиями, предусмотренными пунктами 2) и 3) части второй настоящей статьи