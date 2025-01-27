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"Обещают высокие бонусы": алматинцев предупредили об "инвестиционных" мошенниках

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Столбики монет и растущий график
Рост доходности. Иллюстративное фото: Chadchai Ra-ngubpai/Getty Images

Полиция Алматы обратилась к горожанам с предупреждением - в мегаполисе активизировались так называемые "инвестиционные" мошенники, обещающие высокий доход, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы в Instagram-аккаунте, в социальных сетях стали чаще появляться объявления о якобы гарантированном вложении денег в прибыльное дело. Авторы таких объявлений обещают высокие ежемесячные дивиденды и бонусы.

"Обычно мошенники просят перечислить денежные средства на зарубежные или казахстанские банковские карты, а также посредством электронных кошельков и другие платежные системы. Для убедительности и привлечения других жертв на начальном этапе они выплачивают небольшие суммы. Как правило, первые выплаты производятся за счет вкладов новых жертв мошенничества. После накопления большой суммы мошенник прекращает выплаты", - рассказал о преступной схеме начальник Управления по противодействию киберпреступности ДП города Алматы Анес Калдыбаев.

В полиции еще раз призвали граждан быть бдительными, осторожными и менее доверчивыми.

Ранее мы писали о случае, когда жительница Акмолинской области решила вложить деньги в инвестиции и оформила несколько кредитов на сумму около 4 млн тенге, но стала жертвой мошенников.

Позже на эту же схему попалась другая жительница региона - она стала жертвой мошеннической схемы, обещавшей быструю прибыль от инвестиций, и потеряла 6,5 млн тенге.

В Талдыкоргане рассмотрели дело мужчины, который поверил в обещание высокого дохода и перевел 1,6 млн тенге, думая, что вкладывает их в биржу. Женщина, на чей счет поступили средства, должна вернуть их - суд пришел к выводу, что перевод денег проводился без правового основания.

Не менее доверчивым оказался житель области Ұлытау, который решил с помощью инвестиций приумножить свой капитал. Однако потерял 28 млн тенге, которые перевел на неизвестные счета.

А житель Кокшетау потерял 30 млн тенге, также пытаясь заработать на инвестициях. По словам мужчины, регистрацию на интернет-платформе ему помогла пройти знакомая. Первое время мужчина даже получал часть дивидендов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2215536-obeshchayut-vysokie-bonusy-almatincev-predupredili-ob-investicionnyh-moshennikah/

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