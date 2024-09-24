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Акмолинец зарегистрировался на сайте и потерял 30 млн тенге

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Мужчина в отчаянии
Расстроенный мужчина. Иллюстративное фото: tuaindeed / Getty Images

Житель Кокшетау потерял 30 млн тенге, пытаясь заработать на инвестициях. По словам мужчины, регистрацию на интернет-платформе ему помогла пройти знакомая, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в производстве управления полиции Кокшетау находится уголовное дело по заявлению 36-летнего местного жителя о факте мошенничества.

По материалам уголовного дела, в июне этого года горожанин решил приумножить свой капитал путем вложения инвестиций.

"Помощь в регистрации на интернет-платформе ему оказала ранее знакомая. Первое время мужчина получал часть дивидендов, однако на сегодняшний день не может вывести вложенные денежные средства", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Ущерб потерпевший оценил в 30 млн тенге.

Данный факт зарегистрирован по статье "Мошенничество", проводятся следственные мероприятия.

Полицейские в очередной раз призвали граждан к бдительности, особенно при регистрации на незнакомых сайтах или интернет-платформах, обещающих приумножение капитала.

"Не следует переводить денежные средства на счета третьих лиц, заполнять анкеты или указывать свои личные данные при поступлении звонков от незнакомцев", - предупредили в ведомстве.

В течение месяца по инициативе руководства департамента полиции в Акмолинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие "STOP-мошенник". Полицейские проведут большую информационную кампанию.

К слову, в этом году в регионе зарегистрировали более 770 фактов интернет-мошенничества.

Ранее стало известно, что в Актюбинской области пенсионер втайне от родственников два года перечислял деньги мошенникам. Мужчина брал кредиты и в итоге лишился более 2,5 млн тенге. Он был уверен, что инвестирует в национальную нефтяную компанию.

Жительница той же области потеряла почти 4 млн тенге, поверив рекламе инвестиций. Женщина оформила три кредита..

А житель Петропавловска доверился рекламе якобы инвестиционной компании и перевел неизвестным 8 млн тенге. Он использовал все сбережения и даже одолжил деньги у знакомых.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2165395-akmolinec-zaregistrirovalsya-na-sayte-i-poteryal-30-mln-tenge/

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