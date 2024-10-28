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Казахстанец поверил рекламе и лишился 28 млн тенге

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Мужчина грустит
Расстроенный мужчина. Иллюстративное фото: yanyong / Getty Images

Житель области Ұлытау доверился рекламе и решил с помощью инвестиций приумножить свой капитал, однако потерял 28 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в настоящее время расследуется уголовное дело.

"Житель Жезказгана, поверив рекламе, решил приумножить денежные средства через инвестиции и по указанию мошенников перевел 28 млн тенге на неизвестные счета", - пояснили в прокуратуре области Ұлытау.

По информации ведомства, многие граждане, следуя ложной рекламе в социальных сетях о том, что денежные средства можно "легко увеличить" через инвестиции, становятся жертвами мошенников.

В Актюбинской области пенсионер втайне от родственников два года перечислял деньги мошенникам. Мужчина брал кредиты и в итоге лишился более 2,5 млн тенге. Он думал, что инвестирует деньги в якобы национальную нефтяную компанию.

А житель Петропавловска, доверившись рекламе якобы инвестиционной компании, перевел неизвестным 8 млн тенге. Он использовал все сбережения и одолжил деньги у знакомых в надежде на скорые дивиденды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2179497-kazahstanec-poveril-reklame-i-lishilsya-28-mln-tenge/

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