Акмолинка хотела улучшить финансовое положение, но оказалась должна 4 млн тенге

Жительница Акмолинской области решила вложить деньги в инвестиции и оформила несколько кредитов на сумму около 4 млн тенге, но стала жертвой мошенников, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, неприятная история с жительницей Степногорска случилась в августе этого года. В социальной сети Instagram женщина наткнулась на рекламу платформы, затем прошла по ссылке и зарегистрировались.

Практически сразу женщине на телефон начали поступать звонки от "менеджеров" с предложениями вложить определенную сумму и получать дивиденды.

По словам акмолинки, сначала она перевела 50 тыс. тенге и спустя несколько дней получила первые "инвестиции" в размере 15 тыс. тенге.

"Таким образом мошенники еще больше заинтересовали женщину, а впоследствии предложили ей оформить кредит в размере 1 млн тенге, который она перевела на счета третьих лиц по 500 тыс. тенге", - пояснили в ДП Акмолинской области.

В течение всего нескольких дней женщина оформила еще несколько кредитов в разных банках.

"Все деньги она перевела по реквизитам, указанным мошенниками. Аферисты убеждали ее, что эти деньги нужны, чтобы вывести деньги с инвестиционной биржи. 13 сентября женщина перевела мошенникам еще более 600 тыс. тенге, а затем они перестали выходить на связь", - отметили в ведомстве.

После того, как акмолинка рассказала сотрудникам полиции о схеме обмана, стражи порядка провели ряд мероприятий и установили личности казахстанцев, на чьи счета поступил первый миллион тенге. Ими оказались жители Астаны и Семея.

В настоящее время полицейские продолжают работу по установлению всех участников мошеннической схемы.

Ранее житель области Ұлытау доверился рекламе и решил с помощью инвестиций приумножить свой капитал, однако потерял 28 млн тенге, которые перевел на неизвестные счета.

А житель Кокшетау потерял 30 млн тенге, также пытаясь заработать на инвестициях. По словам мужчины, регистрацию на интернет-платформе ему помогла пройти знакомая. Первое время мужчина даже получал часть дивидендов.