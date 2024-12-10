Акмолинка потребовала вернуть переведенные на чужой счет 6,5 млн тенге

Жительница Акмолинской области стала жертвой мошеннической схемы, обещавшей быструю прибыль от инвестиций, и потеряла 6,5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, жительница Косшы стала жертвой мошенников, которые обещали ей приумножение капитала.

"По словам женщины, в июле этого года неизвестные лица предложили ей заработать на инвестициях, гарантируя значительную прибыль в обмен на вложенные средства. В течение недели она перевела мошенникам 6,5 млн тенге из своих личных накоплений", - уточнили в МВД.

Все деньги были перечислены на счет так называемого дроппера, личность которого уже установлена полицейскими. В настоящее время пострадавшая направила исковое требование о возврате этой суммы.

Полицейские вновь призвали граждан быть осторожными и не доверять заманчивым предложениям о быстром доходе, не следует полагаться на рекламу в интернете и социальных сетях. Также не следует переводить личные накопления и оформлять кредиты или микрозаймы для инвестирования.

Ранее в Талдыкоргане рассмотрели дело мужчины, который поверил в обещание высокого дохода и перевел 1,6 млн тенге, думая, что вкладывает их в биржу. Женщина, на чей счет поступили средства, должна вернуть их - суд пришел к выводу, что перевод денег проводился без правового основания.

А жительнице Акмолинской области предложили вложить определенную сумму и получать дивиденды. Женщина оформила несколько кредитов на 4 млн тенге, но осталась ни с чем. Полицейские ведут работу по установлению всех участников мошеннической схемы.