Казахстанке придется вернуть 1,6 млн тенге, переведенные на ее счет

В Талдыкоргане рассмотрели дело мужчины, который поверил в обещание высокого дохода и перевел 1,6 млн тенге, думая, что вкладывает их в биржу, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Жетісу.

Как сообщается в официальном Telegram-канале областного суда, дело рассмотрели в Талдыкоргане.

Выяснилось, что в апреле 2022 года гражданину позвонили неизвестные и предложили вложить деньги в инвестиционную биржу, обещая высокий доход.

"Следуя их инструкциям, в мае 2022 года он перевел сумму свыше 1,6 млн тенге со своего банковского счета на счет, указанный неизвестными лицами. Впоследствии было установлено, что никаких инвестиций не было, а средства были присвоены мошенническим путем", - установил суд.

Осознав это, гражданин обратился в правоохранительные органы, и был признан потерпевшим по уголовному делу.

В сентябре 2024 года мужчина обратился в Талдыкорганский городской суд с иском о взыскании незаконно переведенных средств с гражданки, на чей банковский счет были переведены его денежные средства.

Суд установил, что женщина передала свою банковскую карту родственнику для временного пользования, который, с его слов, занимался продажей электронной валюты.

"Согласно требованиям закона, обеспечение конфиденциальности банковской информации является обязанностью клиента, и передача данных для доступа третьим лицам нарушает эту обязанность", - отметили в суде.

Поскольку между сторонами не существовало договорных или иных обязательств, суд пришел к выводу, что перевод денег был осуществлен без правового основания.

Кроме того, после получения денег женщина не предприняла никаких мер по определению оснований их получения, поэтому суд рассмотрел ее действия как незаконное обогащение.

Решением суда иск о взыскании незаконно переведенной суммы был удовлетворен. Деньги постановили возвратить истцу. Решение уже вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что в Актюбинской области пенсионер втайне от родственников два года перечислял деньги мошенникам. Мужчина думал, что инвестирует деньги в национальную нефтяную компанию, брал кредиты и в итоге лишился более 2,5 млн тенге.

А жительница Акмолинской области решила вложить деньги в инвестиции и даже оформила несколько кредитов на сумму около 4 млн тенге, но стала жертвой обмана. Полицейские продолжают работу по установлению всех участников мошеннической схемы.