На сотрудников полиции СОБР напали в Астане: в полиции завели дело

В Сети распространяется информация, что в Астане произошло нападение на сотрудников полиции СОБР. На информацию отреагировали в пресс-службе столичного департамента полиции, передает NUR.KZ.

Информация, что в Астане с участием сотрудников СОБР произошел инцидент, опубликована в Telegram-канале Kozachkov offside. Сообщается, что вчера, 21 января, несколько парней подъехали к зданию ЕРОП в столице, якобы напали на сотрудников полиции СОБР, причинив им телесные повреждения, и уехали.

В столичной полиции отреагировали на информацию и сообщили, что возбуждено дело.

"Департаментом полиции по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению", - отмечается в комментарии.

Напомним, в начале года стало известно, что в одной из больниц города скончался оперуполномоченный Управления полиции Медеуского района, получивший ножевое ранение в результате конфликта. Возбуждено уголовное дело. Параллельно проводится служебная проверка. Подозреваемый задержан.

До этого нападение на полицейских попало на видео в ЗКО. По подозрению в преступлении задержали водителя под наркотиками и 16-летнего пассажира.

А в Павлодаре в одной из квартир на участкового набросились с кулаками. Он выбрался, использовав перцовый баллончик, но лишился документов, а после вызвал подмогу. Обвиняемые в нападении предстали перед судом.

Также в сентябре в Шымкенте при несении службы по обеспечению дорожной безопасности на инспектора полка патрульной полиции напал и ударил ножом в спину прохожий. Подозреваемого задержали по "горячим следам" и водворили в изолятор временного содержания. Страж порядка перенес операцию.