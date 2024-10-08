"Делай его": полицейского, отправившегося на вызов, избили в Павлодаре

В Павлодаре в одной из квартир на участкового набросились с кулаками. Он выбрался, использовав перцовый баллончик, но лишился документов, а после вызвал подмогу, передает корреспондент NUR.KZ.

В приговоре суда №2 Павлодара указано, что полицейского вызвала женщина, пожаловавшаяся на сына. Она уверяла, что он буйно себя ведет.

Оказавшись в квартире, участковый стал опрашивать горожанку. Из комнаты вышел гость, который принялся уговаривать сотрудника уйти. Сначала словами, после схватил за одежду, а затем в ход пошли кулаки.

Через несколько минут появился еще один, тот самый сын, на которого и поступила жалоба.

"Схватили с двух сторон и стали тянуть к себе, параллельно оба наносили удары по лицу, телу и затылочной части головы. В ходе нанесения ударов один начал говорить другому: "Делай его, делай его!".

В свою очередь, чтобы освободиться от их захвата, расстегнул свою куртку, в результате чего освободился от их захвата. Был перцовый баллончик, взяв который, стал распылять в их сторону. Затем выбежал из квартиры, позвонил в 102 и сообщил об инциденте", - приводятся показания участкового.

Кроме того, по словам стража порядка, во время драки из кармана его куртки выпало служебное удостоверение, внутри которого также находилось удостоверение личности.

Впоследствии нападавших задержали. Открыли уголовное дело по п.3 ч.4 ст.380 УК РК (Насильственные действия в отношении представителя власти группой лиц).

В приговоре указано, что вину свою павлодарцы не признали. Но, учитывая собранные доказательства, наказание они все же получили.

Сыну, из-за которого полицейский отправился на вызов, назначили три года лишения свободы. По месту отбытия наказания он пройдет принудительное лечение от психических и поведенческих расстройств, вызванных употреблением алкоголя.

Его знакомого приговорили к 5 годам лишения свободы. Он ранее уже был неоднократно судим и состоит на учете в полиции как насильник и грабитель. Кроме обвинения в применении насилия, мужчину также признали виновным по ч.2 ст.384 УК РК (Незаконное изъятие документов).

Отметим, что по п.3 ч.4 ст.380 УК РК применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей либо из мести за выполнение служебных обязанностей, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или преступной группой, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

В соответствии с ч.2 ст.384 УК РК похищение у гражданина паспорта, удостоверения личности или другого личного документа наказывается штрафом в размере до 120 МРП (443 040 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов, либо арестом на срок до 30 суток.