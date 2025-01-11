Видео конфликта, в котором убили полицейского, появилось в Сети
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В социальных сетях появилось видео инцидента в одном из заведений Алматы, в результате которого был смертельно ранен полицейский, передает NUR.KZ.
Видео из заведения, где был смертельно ранен полицейский, опубликовано на странице krispi_kazakhstan в Instagram.
Утверждается, что инцидент произошел минувшей ночью. На кадрах видно, как один мужчина выводит другого из заведения. Последний вдруг разворачивается и наносит удар за ударом оппоненту, который пытался отскочить от нападавшего.
Внимание! Видео не рекомендуется смотреть детям, беременным и слабонервным гражданам!
Напомним, как сегодня сообщили в ДП Алматы, в одной из больниц города скончался оперуполномоченный Управления полиции Медеуского района, получивший ножевое ранение в результате конфликта. Возбуждено уголовное дело. Параллельно проводится служебная проверка. Подозреваемый задержан.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2210631-video-konflikta-v-kotorom-ubili-policeyskogo-poyavilos-v-seti/