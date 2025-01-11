Видео конфликта, в котором убили полицейского, появилось в Сети

В социальных сетях появилось видео инцидента в одном из заведений Алматы, в результате которого был смертельно ранен полицейский, передает NUR.KZ.

Видео из заведения, где был смертельно ранен полицейский, опубликовано на странице krispi_kazakhstan в Instagram.

Утверждается, что инцидент произошел минувшей ночью. На кадрах видно, как один мужчина выводит другого из заведения. Последний вдруг разворачивается и наносит удар за ударом оппоненту, который пытался отскочить от нападавшего.

Внимание! Видео не рекомендуется смотреть детям, беременным и слабонервным гражданам!

Напомним, как сегодня сообщили в ДП Алматы, в одной из больниц города скончался оперуполномоченный Управления полиции Медеуского района, получивший ножевое ранение в результате конфликта. Возбуждено уголовное дело. Параллельно проводится служебная проверка. Подозреваемый задержан.