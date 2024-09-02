Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Прохожий ударил полицейского ножом в Шымкенте: стало известно о состоянии раненого

Опубликовано:

Мужчина с ножом
Мужчина с ножом. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Врачи рассказали о самочувствии полицейского, которого ранили 1 сентября во время патрулирования на одной из улиц Шымкента. Страж порядка уже перенес операцию, передает Otyrar.kz.

В официальном сообщении сказано, что мужчине 1989 года рождения провели операцию под общим наркозом. Ему уже поставили послеоперационный диагноз: колото-резаное ранение поясничной области с повреждением медиальных межпоперечных мышц поясницы, наружное кровотечение.

Сейчас общее состояние пациента врачи оценивают как стабильное. Его госпитализируют в хирургическое отделение.

Напомним, 1 сентября при несении службы по обеспечению дорожной безопасности на инспектора полка патрульной полиции напал и ударил ножом в спину прохожий.

Подозреваемого задержали по "горячим следам" и водворили в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Также сегодня стало известно, что в Астане прихожанам мечети угрожали ножом. На место прибыл наряд полиции и задержал подозреваемого, у которого изъяли нож кустарного производства. Возбуждено уголовное дело.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2156140-prohozhiy-udaril-policeyskogo-nozhom-v-shymkente-stalo-izvestno-o-sostoyanii-ranenogo/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie