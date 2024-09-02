Прохожий ударил полицейского ножом в Шымкенте: стало известно о состоянии раненого

Врачи рассказали о самочувствии полицейского, которого ранили 1 сентября во время патрулирования на одной из улиц Шымкента. Страж порядка уже перенес операцию, передает Otyrar.kz.

В официальном сообщении сказано, что мужчине 1989 года рождения провели операцию под общим наркозом. Ему уже поставили послеоперационный диагноз: колото-резаное ранение поясничной области с повреждением медиальных межпоперечных мышц поясницы, наружное кровотечение.

Сейчас общее состояние пациента врачи оценивают как стабильное. Его госпитализируют в хирургическое отделение.

Напомним, 1 сентября при несении службы по обеспечению дорожной безопасности на инспектора полка патрульной полиции напал и ударил ножом в спину прохожий.

Подозреваемого задержали по "горячим следам" и водворили в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Также сегодня стало известно, что в Астане прихожанам мечети угрожали ножом. На место прибыл наряд полиции и задержал подозреваемого, у которого изъяли нож кустарного производства. Возбуждено уголовное дело.