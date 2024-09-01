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Прохожий ударил полицейского ножом в Шымкенте (видео)

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Мужчина достает нож
Мужчина с ножом. Иллюстративное фото: sturti / Getty Images

В Шымкенте прохожий ударил ножом в спину полицейского - подозреваемого задержали и водворили в изолятор, передает NUR.KZ со ссылкой н пресс-службу ДП города.

Как сообщили в полиции, сегодня, 1 сентября, при несении службы по обеспечению дорожной безопасности на инспектора полка патрульной полиции напал и ударил ножом в спину прохожий.

Подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 380 УК РК “Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти”.

В ведомстве заявили, что подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Отметим, 12 июня при патрулировании административного участка за нарушение правил дорожных разметок была остановлена автомашина Mercedes-Benz под управлением местного жителя. В ходе проверки документов водителя автомашины следовавший с ним в качестве пассажира 20-летний мужчина напал на полицейского.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2155734-prohozhiy-udaril-policeyskogo-nozhom-v-shymkente/

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