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Нападение на полицейских сняли на видео в Уральске

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Инцидент в Уральске
Нападение. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Нападение на полицейских попало на видео в ЗКО. По подозрению в преступлении задержали водителя под наркотиками и 16-летнего пассажира, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, в Уральске вечером 6 октября сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Toyota Crown Majesta, который согласно ориентировке 5 октября совершил ДТП и скрылся с места происшествия.

"Во время проверки документов 22-летний водитель и 16-летний пассажир оказали сопротивление. Водитель попытался скрыться, а при попытке задержания они напали на полицейских", - рассказали в МВД.

Согласно медицинскому освидетельствованию, водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Оба правонарушителя помещены в ИВС.

По данному факту начато досудебное расследование, и в отношении водителя возбуждено административное производство за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

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Внимание! Видео содержит сцены насилия! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2171643-napadenie-na-policeyskih-snyali-na-video-v-uralske/

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