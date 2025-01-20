Как изменится наказание за наркопреступления в Казахстане с марта 2025 года

На брифинге в МВД рассказали, как изменится уголовное наказание за наркопреступления в Казахстане с марта 2025-го года, передает корреспондент NUR.KZ.

Изменения вступят в силу в марте 2025 года по ранее подписанному закону по вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков.

"Во-первых, вводится разграничение ответственности для организаторов наркобизнеса и распространителей наркотиков, в том числе закладчиков. Если ранее для них было единое наказание по статье 297 Уголовного кодекса, то теперь закладчики будут привлекаться по той же статье, но уже со сниженными санкциями.

По части первой наказание будет составлять от 5 до 8 лет лишения свободы, ранее было от 5 до 10 лет - это в случае, если лицо будет задержано за сбыт наркотиков в небольшом размере.

По части второй наказание будет составлять от 6 до 10 лет лишения свободы, ранее было от 6 до 12 лет - это если лицо будет задержано за сбыт наркотиков в крупном размере.

По части третьей наказание будет составлять от 7 до 12 лет лишения свободы, ранее это было от 10 до 15 лет - это если лицо будет задержано за сбыт наркотиков в особо крупном размере", - сообщила представитель МВД Шыгула Турлыбек.

Также у осужденных по этой статье будет право на УДО и замены наказания на штраф, либо ограничение свободы.

В уголовном кодексе появится еще одна новая статья для наказания за наркопреступления.

"Одновременно законом вводится отдельная статья 297/1 - ужесточается наказание для организаторов наркобизнеса и производителей наркотиков, а также для должностных лиц. По части первой наказание составит от 5 до 10 лет, по части второй - от 6 до 12 лет, по части третьей - от 10 до 15 лет, по части четвертой - от 15 до 20 лет либо пожизненно.

Также впервые вводится уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ, а также прекурсоров, которые используются при производстве, изготовлении, переработке наркотиков. Ранее уголовная ответственность предусматривалась только за контрабанду прекурсоров", - пояснили в МВД.

В начале года Касым-Жомарт Токаев подписал закон - вносятся изменения в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств. В рамках поправок ужесточена уголовная ответственность за производство наркотиков, а также за изготовление, переработку и производство наркотиков должностными лицами.

Кроме этого, закон сохранил достаточно жесткие санкции для лиц, распространяющих наркотики в составе преступной группы, в организациях образования, несовершеннолетним лицам предусмотрев наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с конфискацией имущества. А также ужесточил уголовную ответственность должностных лиц за распространение наркотиков.

В начале декабря мы писали, что депутаты сената на пленарном заседании палаты рассмотрели в двух чтениях и одобрили закон, которым ужесточается ответственность за некоторые наркопреступления.

Также ранее в Казахстане предлагалось пожизненно лишать свободы за производство наркотиков. Такие поправки ранее рассмотрели депутаты мажилиса.

Отметим, 15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая, высказался о проблеме производства и употребления наркотиков в стране.

Тогда он предложил приравнять производство наркотиков к самым тяжким преступлениям. Этот вопрос президент поднимал и на заседании коллегии МВД в январе этого года.

Токаев потребовал усилить борьбу с распространением наркотиков.

"Я несколько раз давал поручения по данному вопросу. Однако серьезных результатов нет. Доступность синтетических наркотиков и их стремительное распространение ведут к росту наркомании среди молодежи. Нужно широко разъяснять опасные последствия наркозависимости. Полиция должна активно бороться с производством, продажей и распространением наркотиков. Надо прекратить кампанейщину и работу только ради статистики", - отметил тогда Касым-Жомарт Токаев.