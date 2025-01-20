Нападение с ножом на семью в Астане: врачи рассказали о состоянии выживших
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По версии следствия, на днях в Астане 21-летний парень перерезал горло родственникам. Один погиб, трое госпитализированы - об их состоянии рассказали врачи, передает NUR.KZ.
Напомним, мы писали о произошедшей трагедии. В Сети сообщалось, что молодой человек не смог справиться с эмоциями после конфликта с родственниками, и нападение было совершено, когда все спали.
В результате инцидента один из братьев, родившийся в 1997 году, скончался на месте, а трое других членов семьи были госпитализированы в тяжелом состоянии.
В ДП сообщили о задержании подозреваемого.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием по состоянию пострадавших в Управление здравоохранения Астаны.
"Вследствие преступления пострадали трое человек. Службой скорой медицинской помощи были доставлены в Многопрофильную городскую больницу №1.
В результате осмотра у женщины 1964 года выявлены множественные колото-резанные раны разных частей тела, перелом ребра слева. В тяжелом состоянии госпитализирована и прооперирована, в настоящее время находится в палате интенсивной терапии.
Также госпитализирована женщина 1974 года рождения с различными колото-резаными ранами и ушибами, поверхностной травмой головы, переломом ребра справа. Общее состояние среднее, стабильное.
18-летняя девушка с множественными колото-резаными ранами госпитализирована в отделение хирургии. Общее состояние среднее, стабильное", - рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Астаны.
Добавим, в октябре прошлого года сообщалось, что в Атырау произошло убийство семейной пары. В преступлении подозревают их сына, который, предположительно, позже покончил с собой.
Мы также писали, что 36-летнего жителя Тараза подозревают в убийстве матери. По данным полиции, мужчина признал вину и был водворен в изолятор временного содержания.
А в Алматы 23-летнюю девушку заподозрили в убийстве 58-летнего сожителя. Подозреваемая была задержана и взята под стражу.
Также жительницу Павлодара подозревают в убийстве ножом своего мужа-пенсионера. Женщину задержали и водворили в ИВС.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2213057-napadenie-s-nozhom-na-semyu-v-astane-vrachi-rasskazali-o-sostoyanii-vyzhivshih/