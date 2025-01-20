Нападение с ножом на семью в Астане: врачи рассказали о состоянии выживших

По версии следствия, на днях в Астане 21-летний парень перерезал горло родственникам. Один погиб, трое госпитализированы - об их состоянии рассказали врачи, передает NUR.KZ.

Напомним, мы писали о произошедшей трагедии. В Сети сообщалось, что молодой человек не смог справиться с эмоциями после конфликта с родственниками, и нападение было совершено, когда все спали.

В результате инцидента один из братьев, родившийся в 1997 году, скончался на месте, а трое других членов семьи были госпитализированы в тяжелом состоянии.

В ДП сообщили о задержании подозреваемого.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием по состоянию пострадавших в Управление здравоохранения Астаны.

"Вследствие преступления пострадали трое человек. Службой скорой медицинской помощи были доставлены в Многопрофильную городскую больницу №1.

В результате осмотра у женщины 1964 года выявлены множественные колото-резанные раны разных частей тела, перелом ребра слева. В тяжелом состоянии госпитализирована и прооперирована, в настоящее время находится в палате интенсивной терапии.

Также госпитализирована женщина 1974 года рождения с различными колото-резаными ранами и ушибами, поверхностной травмой головы, переломом ребра справа. Общее состояние среднее, стабильное.

18-летняя девушка с множественными колото-резаными ранами госпитализирована в отделение хирургии. Общее состояние среднее, стабильное", - рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Астаны.

Добавим, в октябре прошлого года сообщалось, что в Атырау произошло убийство семейной пары. В преступлении подозревают их сына, который, предположительно, позже покончил с собой.

Мы также писали, что 36-летнего жителя Тараза подозревают в убийстве матери. По данным полиции, мужчина признал вину и был водворен в изолятор временного содержания.

А в Алматы 23-летнюю девушку заподозрили в убийстве 58-летнего сожителя. Подозреваемая была задержана и взята под стражу.

Также жительницу Павлодара подозревают в убийстве ножом своего мужа-пенсионера. Женщину задержали и водворили в ИВС.