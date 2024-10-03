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Павлодарку подозревают в убийстве мужа

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Женщина держит в руке нож
Женщина с ножом. Иллюстративное фото: PaulBiryukov / Getty Images

В Сети появилась информация, что жительницу Павлодара подозревают в убийстве собственного мужа-пенсионера. Произошедшее прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

В Сети пишут, что преступление произошло 1 октября, а женщина якобы нанесла супругу ножевое ранение.

О ситуации рассказали в пресс-службе ДП Павлодарской области.

"По факту убийства начато досудебное расследование. Подозреваемая задержана и водворена в ИВС УП Павлодара", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Ранее стало известно, что 23-летнюю девушку подозревают в убийстве 58-летнего сожителя в Алматы. Возбуждено уголовно дело. Подозреваемую задержали и взяли под стражу.

Также в Сети распространилась информация о том, что в Таразе местный житель убил родную мать во время семейного скандала. Стражи порядка задержали 36-летнего подозреваемого. По данным полиции, мужчина признал вину и был водворен в изолятор временного содержания.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2169124-pavlodarku-podozrevayut-v-ubiystve-muzha/

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